Исследования меняют подходы к защите здоровья, применяемые правительствами и компаниями, поскольку человеческие и экономические потери от потепления в мире продолжают расти.

Зара Хирджи и Аарон Кларк

29 августа 2025 г. в 7:00 по Гринвичу



Ранее этим летом Глен Кенни провел три дня в специальной камере в своей лаборатории в Оттавском университете, где дневная температура поддерживалась на уровне 40°C (104°F).



Целью исследования было выяснить, как организм 61-летнего исследователя выдерживает экстремальные температуры в помещении, наблюдавшиеся во время аномальной жары 2021 года, унесшей жизни сотен канадцев. Хотя в первый день он чувствовал себя хорошо, на второй день его внутренняя температура ненадолго поднялась почти до 40 °C, приближаясь к опасному уровню, а к третьему он потерял около 4,5 кг.

........ По данным исследования, проведенного перестраховочной компанией Swiss Re AG , ежегодно в результате экстремальной жары погибает почти полмиллиона человек — это больше, чем от ураганов, землетрясений и наводнений вместе взятых, а перебои в сельскохозяйственном производстве, поставках энергии и производительности труда напрямую угрожают стоимости активов и доходам компаний.



К началу следующего десятилетия, по прогнозам, ежегодная стоимость потерянных рабочих часов достигнет 2,4 триллиона долларов по сравнению с 280 миллиардами долларов в 1995 году, поскольку участившиеся случаи высокой температуры замедляют работу сотрудников или нарушают их графики, говорится в докладе Международной организации труда за 2019 год, который считается одним из самых авторитетных по этому вопросу. Центральные банки Европы и Индии также предупредили о том, что жара может привести к резкому росту цен на продукты питания и, возможно, к усилению общей инфляции.