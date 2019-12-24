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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:08
1finanсier написав:
Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
Топайте в Епік, купить біля каси пару бутилок води, через три дні погасите цю суперпокупку горіхами
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Додано: Чет 18 лип, 2024 22:53
Amethyst написав: 1finanсier написав:
Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
Топайте в Епік, купить біля каси пару бутилок води, через три дні погасите цю суперпокупку горіхами
Та це зрозуміло. Питання було в тому, чи можна іншою картою Сенса розплатитися, окрім Вигоди, але повереути бонусами з вигоди. Ну як наприклад можна ж розпоачуватися вайтом, копити горіхи, а крмпенсувати їх покупкою наприклад з Реда.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 22:58
1finanсier написав:
Та це зрозуміло. Питання було в тому, чи можна іншою картою Сенса розплатитися, окрім Вигоди, але повереути бонусами з вигоди. Ну як наприклад можна ж розпоачуватися вайтом, копити горіхи, а крмпенсувати їх покупкою наприклад з Реда.
да это непотребство - на выгоде более 1тыс грн бонусов... ну некуда их девать...
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