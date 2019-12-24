Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:16

Arien написав: Arien написав: Андроид еще старый, 6 с чем-то.



Приложение перекачано свежее и переустановлено, не помогло. Андроид еще старый, 6 с чем-то.Приложение перекачано свежее и переустановлено, не помогло.



Валерия, можно отреагировать на эту проблему? Что-то с этим списком сделать? Валерия, можно отреагировать на эту проблему? Что-то с этим списком сделать?

А на том Андроиде всё остальное в SSA реально делать? У меня на Android 7 после покращень месяца три назад SSA стало подвисать после буквально пары тычков. Т.е. не то, чтобы совсем жить нельзя, но приложения хватает примерно на одно действие и после этого перестаёт отвечать. Вот на днях уже плюнул и стал запускать на новом смартфоне. Для него такое улучшение не закодировали. И не надо мне втирать, что у меня Интернет вдруг стал плохой. Оба к тому же же WiFi прицеплены. Но я понимаю, что тут никто уже ничего делать не будет. Сейчас, если приложение на семёрке как-то работает, то уже круто. Например, TAS2U уже заявлено, как не работающее и его даже из гуглоплея текущее не скачать.