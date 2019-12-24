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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1443144414451446

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:42

moveton
Ага, порівняли. Це тому, що в жлобусі і тасі не такі обсяги коштів, які треба переказувати, в тому числі з виплатами по овдп, Сенс набагато зручніший в цьому плані.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:02

  Oberon написав:moveton
Ага, порівняли. Це тому, що в жлобусі і тасі не такі обсяги коштів, які треба переказувати, в тому числі з виплатами по овдп, Сенс набагато зручніший в цьому плані.

Технически Глобус не запрещает клиентам иметь необходимость переводить больше 100к в месяц :D Сравниваю, как один банк, подписавший Меморандум, с другим. В этом отношении они равны. И НБУ и суды для всех банков одинаковы. Другой вопрос, что может быть Сенсу стоит посмотреть на опыт Глобуса, как себе воспитать такое терпеливое коммунити. Или может Ощада, где, судя по теме, ввод ограничений Меморандума по самой суровой схеме вообще никто не заметил 8)
moveton
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