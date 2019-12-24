moveton
Ага, порівняли. Це тому, що в жлобусі і тасі не такі обсяги коштів, які треба переказувати, в тому числі з виплатами по овдп, Сенс набагато зручніший в цьому плані.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 чер, 2025 22:42
moveton
Ага, порівняли. Це тому, що в жлобусі і тасі не такі обсяги коштів, які треба переказувати, в тому числі з виплатами по овдп, Сенс набагато зручніший в цьому плані.
Додано: Чет 26 чер, 2025 23:02
Технически Глобус не запрещает клиентам иметь необходимость переводить больше 100к в месяц Сравниваю, как один банк, подписавший Меморандум, с другим. В этом отношении они равны. И НБУ и суды для всех банков одинаковы. Другой вопрос, что может быть Сенсу стоит посмотреть на опыт Глобуса, как себе воспитать такое терпеливое коммунити. Или может Ощада, где, судя по теме, ввод ограничений Меморандума по самой суровой схеме вообще никто не заметил
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