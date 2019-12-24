Sense Bank
підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 чер, 2025 13:14
Sense Bank
підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?
viewtopic.php?p=5851350&sid=27f3265318e1e1f51cbc9b418a610e94#p5851350
Додано: Пон 30 чер, 2025 13:39
Так, акцію буде продовжено. Але будуть трішки змінені умови, від 01.07 нарахування додатково кешбеку буде лише за покупки від 350 грн. Якщо покупка до 350 грн, то нарахування не буде☹️
*Андрій
Додано: Пон 30 чер, 2025 18:21
И у меня такой же вопрос.
Изначально в условиях не было написано про "одну покупку", только "от 1000 грн" и "за кредитные".
Родственнику за вторую покупку 5% не насчитали. Техподдержка сначала ушла на 5 минут, потом попросила скриншот условий. И на этом этапе условие "только на первую покупку" уже появилось.
Сенс опять редактирует условия задним числом??? 🤬
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