Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:24

Кащей написав: Достатньо залишати 100 + пару грн, щоб списали комісію за РКО + пару грн на %.

А ежемесячный платеж по рассрочке за счет каких средств спишут? А ежемесячный платеж по рассрочке за счет каких средств спишут?

Реально его не списывают, а просто переносят в рамках общей задолженности на текущий грейс, который нужно будет погасить до след РД.Т.е. вот у Алки очередной платежв самой сумме Рассрочки. И ваащето -- это (некоторый) недостаток, т.к. щитай, шо у вас очередная часть Рассрочки уже погашена в сам момент покупки за счет кредлимита. Улавливаете?!Кстати, мне не понятно, почему в Чате (дето с год назад) стали тулить тему, шо нужно гасить, т.е. специально предусмотреть сумму для погашения очередной части. И в ССА даже прикрутили возможность внесения части с дебетки.Зачем?! Это абсолютно не нужно у Алки от слова савсеем!Иногда вот нужно заранее (до РД) погасить часть рассрочки. Вот именно тогда, когда на кредитке (вдрух) образовались собственные средства, а повышенный кешбек дают именно за кредитные (Алка совсем недавно вот вернула эту тему!). Вот тогда нуна руцями зайти в рассрочку и скинуть часть тела на погашение. Части рассрочки будут пересчитаны