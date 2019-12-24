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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1448144914501451

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:31

Re: Sense Bank

  moveton написав:При покупке паспорт неделю назад ещё был не нужен. А КЭП через поддержку народ получал с любым паспортом.

Сенс додаток при спробі покупки
chipmunk
 
Повідомлень: 9056
З нами з: 15.04.09
Подякував: 571 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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  #<1 ... 1448144914501451
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