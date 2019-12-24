Додано: Сер 16 лип, 2025 15:28

Вітаю!

Інформую вас про зміни, які набули чинності 15.07 — вони стосуються особливостей видачі готівки 🙌



На виконання вимог Постанови від 24.02.2022 р. НБУ №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" з 15.07.2025 р. впроваджується обмеження на зняття коштів в банку з усіх рахунків клієнта окремо в розрізі кожної валюти (гривня, долар США, євро, швейцарський франк, англійські фунти стерлінги) в день в сумі 100 000 гривень та еквіваленту в іноземній валюті.



Що це означає?

💸 в банкоматах ви можете знімати кошти в межах денного ліміту картки, окремо в розрізі кожної валюти в день в сумі 100 000 гривень та еквівалент в іноземній валюті

💸 в касі банку ви можете знімати 100 000 грн, окремо в розрізі кожної валюти в день в сумі 100 000 гривень та еквівалент в іноземній валюті



Розберімо на прикладі, якщо у вас 2 рахунки в гривні — 1 картковий та 1 поточний, ви можете зняти 100 000 грн сумарно з двох рахунків, а не окремо з кожного.



Або, інший приклад:

21 липня ви зняли через банкомат 50 000 грн з картки White, в касі банку зняли 10 000 грн з картки Red та еквівалент 10 000 грн з доларової картки White.

Отже, 21 липня з ваших гривневих рахунків можете зняти через банкомат, касу, POS-термінал ще 40 000 грн, а з доларових рахунків можете зняти еквівалент 90 000 грн



Нові правила впроваджені не для обмеження ваших фінансових операцій, а для дотримання єдиної логіки контролю за готівковими операціями. Раніше клієнти могли знімати кошти з кількох рахунків у різних валютах або банках, фактично обходячи ліміт 😥



Це створювало ризики фінансової нестабільності та ускладнювало контроль за дотриманням нормативів. Зараз введено сукупний ліміт — до 100 тис. грн в день (в еквіваленті), який враховує всі рахунки клієнта в розрізі кожної валюти. Це означає, що незалежно від кількості рахунків чи валют, діє загальне обмеження — воно забезпечує рівні умови для всіх та сприяє стабільності на фінансовому ринку.



Це не обмеження вашого доступу до коштів, а частина загальної політики прозорості та безпеки, що діє з вимогами регулятора 🙌



Вдячна за ваше розуміння 💙