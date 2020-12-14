Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Колосальне навантаження на сустави і на серце. Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.
На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏
Болт, війна й до тебе до тягнеться. Не марнуй часу, записуйся в якісну боєздатну бригаду. Заміниш Долярчека.
В мене зручне стратегічне розташування будинка. В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка. В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка. В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Але чомусь ти ще тут ...
Дивно, чому ? )
А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎
Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка. В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Але чомусь ти ще тут ...
Дивно, чому ? )
А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎
То до чого всі ці розмови про якогось киянина, якій качав ноги в під"їзді І ще не факт, що це правда
Кажуть, вночі в Києві прилітав патужний даражай, від московитів. Чекаємо звіти від бетонноголових товарижчів, рилів-новобудівців. Про зростання попиту, дефіцит житла і тд
Как ситуация с производством собственных баллистических ракет и дальних БПЛА? Я ведь препреждал три года назад, что актеры и клоуны, и прочие корабельные сосны - абсолютно неспособны к созидательному труду. Только цирк, пустые обещания и наепка собственного народа. Ну и казнокрадство. Кстати, зелёные уроды уже превзошли Януковича в этом деле или ещё нет?
печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью? люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах. а это уже бедствие. не сбивается ничего. вчера говорил с парнем, который работал до недавнего времени на бориспольской 9 в веллмарт. во-первых он уже не работает. негде. склады уничтожены. во-вторых там было попадание по ночной смене конд. цеха другого предприятия, погибло 85 человек. эту инфу скрывают
и чему тут удивляться? можно посмотреть фотки Киева 1943-45 годов. или Берлина.
что касается погибших 85 человек (а это инфа со слов человека, который что-то где-то слышал, и может быть далека от правды) что во время тревоги нужно бежать в укрытие немедленно — говорится по сто раз из каждого утюга. и когда все разбомблено а в укрытии люди не пострадали, тоже специально уточняется каждый раз, чтоб наглядно показать, как надо делать. какого-то специального смысла скрывать инфу про погибших нету. в тяжелые времена каждый о себе должен позаботиться в первую очередь сам. не работайте в рисковых локациях, посмотрите, где есть укрытия рядом. был свидетелем ситуации, как на одном околооборонном производстве в одном городе работники узнали про убежище поблизости только после того, как рядом с ними упал шахед в этом году. и куда это годится? как машину починить и заправить, так ищут лучших мастеров и лучшие заправки, что. не дай бог не поломалось что-то. а как о себе позаботиться, так фигушки