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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1450145114521453

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:28

Re: Sense Bank

И опять о многострадальном Меморандуме. Когда его вводили, меня персмен заверила, что на разовые переводы физикам остаётся возможным старый способ: показываешь финмону справку о доходах, объяснение зачем тебе столько переводить и тогда он разрешает провести такой платёж, пусть он и превышает ежемесячный лимит. А вот сейчас дошло до дела и ...
Смотрите, уточнила по поводу согласования, чтобы поднять лимит на один день, к сожалению мы не сможем этого сделать. Во время работы меморандума это не разрешено. Можем только подать заново документы на поднятие лимита, обращение рассматривается до 5 дней

Как все в курсе, месячный лимит в Сенсе получить в объёме даже месячного дохода мало кому удаётся (лично мне где-то на 60-70% расщедрились), а мне в этот раз ещё и больше хочется. Господа лорды с феями! Где вы прочитали, что по Меморандуму нужно ограничивать имено так? AFAIK, в некоторых более других банках Меморандум разово большие платежи в пределах дохода за N лет проводить не запрещает. Не во всех, конечно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:34

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А де банка вдруХ знайшла МНОЖИНУ чи ВСІХ у тій постанові?

В теме Привата правильно напомнили: Но так откровенно нельзя, поэтому ссылка на постанову, чтобы хоть как-то отмазаться.
moveton
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Повідомлень: 5733
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
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6
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:36

  moveton написав:И опять о многострадальном Меморандуме. Когда его вводили, меня персмен заверила, что на разовые переводы физикам остаётся возможным старый способ: показываешь финмону справку о доходах, объяснение зачем тебе столько переводить и тогда он разрешает провести такой платёж, пусть он и превышает ежемесячный лимит. А вот сейчас дошло до дела и ...
Смотрите, уточнила по поводу согласования, чтобы поднять лимит на один день, к сожалению мы не сможем этого сделать. Во время работы меморандума это не разрешено. Можем только подать заново документы на поднятие лимита, обращение рассматривается до 5 дней

Как все в курсе, месячный лимит в Сенсе получить в объёме даже месячного дохода мало кому удаётся (лично мне где-то на 60-70% расщедрились), а мне в этот раз ещё и больше хочется. Господа лорды с феями! Где вы прочитали, что по Меморандуму нужно ограничивать имено так? AFAIK, в некоторых более других банках Меморандум разово большие платежи в пределах дохода за N лет проводить не запрещает. Не во всех, конечно.


Меморандум це такий собі "фіговий листок", яким дуже зручно прикриваються. Сидять на грошах клієнтів і цих же самих клієнтів обмежують у користуванні власними коштами. Це абсурд. 20 мрлд+ на овернайті тримати - ок, клієнтів щемити - ок. Але ж ця пісня не буде лунати вічно..
Navegantes
 
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