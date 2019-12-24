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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:28
И опять о многострадальном Меморандуме. Когда его вводили, меня персмен заверила, что на разовые переводы физикам остаётся возможным старый способ: показываешь финмону справку о доходах, объяснение зачем тебе столько переводить и тогда он разрешает провести такой платёж, пусть он и превышает ежемесячный лимит. А вот сейчас дошло до дела и ...
Смотрите, уточнила по поводу согласования, чтобы поднять лимит на один день, к сожалению мы не сможем этого сделать. Во время работы меморандума это не разрешено. Можем только подать заново документы на поднятие лимита, обращение рассматривается до 5 дней
Как все в курсе, месячный лимит в Сенсе получить в объёме даже месячного дохода мало кому удаётся (лично мне где-то на 60-70% расщедрились), а мне в этот раз ещё и больше хочется. Господа лорды с феями! Где вы прочитали, что по Меморандуму нужно ограничивать имено так? AFAIK, в некоторых более других банках Меморандум разово большие платежи в пределах дохода за N лет проводить не запрещает. Не во всех, конечно.
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moveton
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Додано: Сер 16 лип, 2025 16:34
Amethyst написав:
А де банка вдруХ знайшла МНОЖИНУ чи ВСІХ у тій постанові?
В теме Привата правильно напомнили: Но так откровенно нельзя, поэтому ссылка на постанову, чтобы хоть как-то отмазаться.
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moveton
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Додано: Сер 16 лип, 2025 16:36
moveton написав:
И опять о многострадальном Меморандуме. Когда его вводили, меня персмен заверила, что на разовые переводы физикам остаётся возможным старый способ: показываешь финмону справку о доходах, объяснение зачем тебе столько переводить и тогда он разрешает провести такой платёж, пусть он и превышает ежемесячный лимит. А вот сейчас дошло до дела и ...
Смотрите, уточнила по поводу согласования, чтобы поднять лимит на один день, к сожалению мы не сможем этого сделать. Во время работы меморандума это не разрешено. Можем только подать заново документы на поднятие лимита, обращение рассматривается до 5 дней
Как все в курсе, месячный лимит в Сенсе получить в объёме даже месячного дохода мало кому удаётся (лично мне где-то на 60-70% расщедрились), а мне в этот раз ещё и больше хочется. Господа лорды с феями! Где вы прочитали, что по Меморандуму нужно ограничивать имено так? AFAIK, в некоторых более других банках Меморандум разово большие платежи в пределах дохода за N лет проводить не запрещает. Не во всех, конечно.
Меморандум це такий собі "фіговий листок", яким дуже зручно прикриваються. Сидять на грошах клієнтів і цих же самих клієнтів обмежують у користуванні власними коштами. Це абсурд. 20 мрлд+ на овернайті тримати - ок, клієнтів щемити - ок. Але ж ця пісня не буде лунати вічно..
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Navegantes
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Додано: Сер 16 лип, 2025 21:06
Перевипустив White на цифрові картки по строку. Якісь "послуги" потрібно вимикати, щоб потім не з'ясувалось, що винен банку, як земля колгоспу?
Картками не користуюся, але закрити не можу поки що.
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M-Audio
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Додано: Сер 16 лип, 2025 21:43
M-Audio написав:
Перевипустив White на цифрові картки по строку. Якісь "послуги" потрібно вимикати, щоб потім не з'ясувалось, що винен банку, як земля колгоспу?
Картками не користуюся, але закрити не можу поки що.
При перевипуску у вас мають скинутись налаштування сповіщень, тому плати за СМС-інформування не має бути, можете одразу виставити пуші)
Якщо на картці немає залишків (плата за неактивний рахунок), та виконуються умови для безкоштовного використання (щомісячна плата за обслуговування) - інших списань не передбачено
Валерія 🫧
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:27
Navegantes написав:
Меморандум це такий собі "фіговий листок", яким дуже зручно прикриваються. Сидять на грошах клієнтів і цих же самих клієнтів обмежують у користуванні власними коштами. Це абсурд. 20 мрлд+ на овернайті тримати - ок, клієнтів щемити - ок. Але ж ця пісня не буде лунати вічно..
Юридично ним прикритися неможливо, це ніщо. Позазаконний зговір банків під тиском НБУ. Доводиться користуватися купою банків, це незручно
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