И опять о многострадальном Меморандуме. Когда его вводили, меня персмен заверила, что на разовые переводы физикам остаётся возможным старый способ: показываешь финмону справку о доходах, объяснение зачем тебе столько переводить и тогда он разрешает провести такой платёж, пусть он и превышает ежемесячный лимит. А вот сейчас дошло до дела и ...
Смотрите, уточнила по поводу согласования, чтобы поднять лимит на один день, к сожалению мы не сможем этого сделать. Во время работы меморандума это не разрешено. Можем только подать заново документы на поднятие лимита, обращение рассматривается до 5 дней
Как все в курсе, месячный лимит в Сенсе получить в объёме даже месячного дохода мало кому удаётся (лично мне где-то на 60-70% расщедрились), а мне в этот раз ещё и больше хочется. Господа лорды с феями! Где вы прочитали, что по Меморандуму нужно ограничивать имено так? AFAIK, в некоторых более других банках Меморандум разово большие платежи в пределах дохода за N лет проводить не запрещает. Не во всех, конечно.
moveton написав:И опять о многострадальном Меморандуме. Когда его вводили, меня персмен заверила, что на разовые переводы физикам остаётся возможным старый способ: показываешь финмону справку о доходах, объяснение зачем тебе столько переводить и тогда он разрешает провести такой платёж, пусть он и превышает ежемесячный лимит. А вот сейчас дошло до дела и ...
Смотрите, уточнила по поводу согласования, чтобы поднять лимит на один день, к сожалению мы не сможем этого сделать. Во время работы меморандума это не разрешено. Можем только подать заново документы на поднятие лимита, обращение рассматривается до 5 дней
Как все в курсе, месячный лимит в Сенсе получить в объёме даже месячного дохода мало кому удаётся (лично мне где-то на 60-70% расщедрились), а мне в этот раз ещё и больше хочется. Господа лорды с феями! Где вы прочитали, что по Меморандуму нужно ограничивать имено так? AFAIK, в некоторых более других банках Меморандум разово большие платежи в пределах дохода за N лет проводить не запрещает. Не во всех, конечно.
Меморандум це такий собі "фіговий листок", яким дуже зручно прикриваються. Сидять на грошах клієнтів і цих же самих клієнтів обмежують у користуванні власними коштами. Це абсурд. 20 мрлд+ на овернайті тримати - ок, клієнтів щемити - ок. Але ж ця пісня не буде лунати вічно..
M-Audio написав:Перевипустив White на цифрові картки по строку. Якісь "послуги" потрібно вимикати, щоб потім не з'ясувалось, що винен банку, як земля колгоспу? Картками не користуюся, але закрити не можу поки що.
При перевипуску у вас мають скинутись налаштування сповіщень, тому плати за СМС-інформування не має бути, можете одразу виставити пуші)
Якщо на картці немає залишків (плата за неактивний рахунок), та виконуються умови для безкоштовного використання (щомісячна плата за обслуговування) - інших списань не передбачено
Navegantes написав:Меморандум це такий собі "фіговий листок", яким дуже зручно прикриваються. Сидять на грошах клієнтів і цих же самих клієнтів обмежують у користуванні власними коштами. Це абсурд. 20 мрлд+ на овернайті тримати - ок, клієнтів щемити - ок. Але ж ця пісня не буде лунати вічно..
Юридично ним прикритися неможливо, це ніщо. Позазаконний зговір банків під тиском НБУ. Доводиться користуватися купою банків, це незручно
Visky написав:Юридично ним прикритися неможливо, це ніщо. Позазаконний зговір банків під тиском НБУ. Доводиться користуватися купою банків, це незручно
А при чём тут "юридически"? Меморандум - это, как рыцарский кодекс. Просто взятые на себя самоограничения. Ну вот совесть не позволяет Сенсу переводить больше 100к в месяц. Юридически не подкопаешься: как по договору обязан, честно за месяц предупредил, что вот теперь будет так и кому не нравится, могут проследовать на выход. Я жалуюсь исключительно на то, что даже до менеджеров заранее не довели, что под эти самоограничения всегда попадают и разовые операции. Хорошо, что я переспросил до того, как деньги в Сенс заводить.
А вот Авангард (ICU bank) молодец. За несколько минут глянули доки и сказали, что без проблем. И действительно пролетело мухой. С теми же доками Моня меня мурыжил две недели и то в конце концов просто вернул деньги на мой счёт (у него нет отказа прямо в момент перевода, но потом деньги могут подвиснуть на транзитном счету до прояснения вопросов с финмоном). Ну а Сеня, как я уже написал, такую "огромную" (неполных 400к) сумму даже разово заранее пропускать отказался какие бы там пояснительные доки ни были. Поэтому для приличных денег пользуемся банками, которые странных ограничений на себя не берут, а Сенсу оставляем максимум 50к в месяц, раз он думает, что так ему лучше.
moveton Я про це й кажу. То може досить мусолити слово "меморандум", посилатися на нього, прикриватися? Вже трохи нудить від нього. Кожен банк самостійно встановлює обмеження і посилання на нікчемний меморандум недоречне.
moveton написав:Поэтому для приличных денег пользуемся банками, которые странных ограничений на себя не берут
Чи можете дати їхній перелік, і банків без первинного 100т обмеження за замовченням, без прохань підвищення (добре що такі є)? Можна в ПП. Дякую
Востаннє редагувалось Visky в Чет 17 лип, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Visky написав:moveton Я про це й кажу. То може досить мусолити слово "меморандум", посилатися на нього, прикриватися? Вже трохи нудить від нього.
Кому и что хватит-то? Банкам ограничивать, согласно своему пониманию Меморандума? Хорошо бы, но в ближайшие годы вряд ли. Клиентам об этих ограничениях нигде не упоминать, раз тошнит? Легко. Но переводы от этого происходить не начнут.
Visky написав:Кожен банк самостійно встановлює обмеження і посилання на нікчемний меморандум недоречне.
А что не так? Есть, например, в SSA ограничение в 150к на одиночный СЭП. Называется "ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp". Теперь есть ограничение в 100к на некоторые исходящие в месяц. Обозвали "ограничением Меморандума в Сенс банке". Как-то ж надо называть. Почему бы и не так? Можно называть ограничением того-кого-нельзя-называть, но зачем?
Visky написав:
moveton написав:Поэтому для приличных денег пользуемся банками, которые странных ограничений на себя не берут
Чи можете дати їхній перелік, чи є банки без первинного 100т обмеження за замовченням, без прохань підвищення? Можна в ПП. Дякую
Я ж не журналист finance.ua, чтобы знать все банки и как у них что. Знаю, что Авангард Меморандум даже не подписывал и очень лояльно принимает доки, но не скажу какие у него ограничения, если справок о доходах совсем не показывать. Может и вообще ничего не пропустит. Моня ограничений на СЭП формально не добавлял, но, как оказалось, может не выпустить по причинам финмона общего порядка. У остальных, что мне известны, для переводов на других физиков везде умолчательно уже введено до 100к в месяц. С переводами на юриков и себе в другой банк - вариативно. Вот, например, нынешний Укрсиб с запретами средней тяжести:
Перекази, на які поширюється ліміт: - перекази між фізичними особами за реквізитами IBAN-рахунків у межах банку та в інші банки; - перекази між фізичними особами за реквізитами картки в межах банку та в інші банки; - перекази на власні рахунки клієнта, відкриті в інших банках, за реквізитами IBAN-рахунків; - перекази між власними картками клієнта за допомогою сторонніх сервісів: Portmone, iPay тощо; - перекази «За мить», в тому числі перекази, у яких ПІБ відправника збігається з ПІБ отримувача.
Перекази, на які НЕ поширюється ліміт: - перекази фізичних осіб на власні картки чи рахунки в межах банку, в тому числі на власний рахунок фізичної особи для ведення підприємницької діяльності; - перекази фізичних осіб на рахунки фізичних осіб підприємців чи юридичних осіб, в межах банку та в інші банки; - перекази з поточних (в т.ч. карткових) рахунків на транзитні рахунки банку – погашення комісій, кредитів тощо.
Т.е. само по себе ещё суровее, чем в Сенсе. Но возможно, что со справкой о доходах этот лимит проще поднять.