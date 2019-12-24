Ой+ написав:Я в свій час давніше ніж місяць тому вибирав сенс для виплат по Овдп якраз за те, що з нього було простіше розкидати далі. Тому суми тепер заходять і будуть ще заходити дещо більші, ніж для простого розкидання. А, наприклад, вирішать, що досить 1 тис/міс і попередять за місяць, то як це сприймати?
Воспринимать, что что-то планировать с таким контрагентом далее, чем за месяц при наличии пункта в договоре, что потом может всё поменяться, было так себе идеей? Сенс же выбирать его себе для выплат не заставлял. Матюкнуться, что не угадал, и как-то жить дальше. Например, в паспорте бумаг поменять счёт для выплат.
Впрочем, если раскидывать не другим физикам, то Сенс после последнего переобувания стал ещё очень даже ничего. Вон, как я выше процитировал, Укрсиб и переводы себе в другой банк лимитирует и это ещё не самое суровое понимание Меморандума из практически встречающихся.