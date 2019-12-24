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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1457145814591460

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:08

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Чат в застосунку наразі недоступний, через те що ми проводимо його масштабне оновлення, проте,

А масштабне оновлення нельзя делать ночью?
Просто возможно придется слегка доплатить ИТ отделу...
Но, лояльность млн клиентов тоже денег стоит.
А что важнее для банка - тут вопросов нет.
Востаннє редагувалось TUR в Сер 30 лип, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:14

  TUR написав:
  Sense Bank написав:Чат в застосунку наразі недоступний, через те що ми проводимо його масштабне оновлення, проте,

А масштабне оновлення нельзя делать ночью?

У нас не бывает полярной ночи...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:18

Re: Sense Bank

:shock:
  Сибарит написав:У нас не бывает полярной ночи...

Вы имеете ввиду что обновление занимает полгода ? :shock:
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:29

  Сибарит написав:
  TUR написав:А масштабне оновлення нельзя делать ночью?

У нас не бывает полярной ночи...

Так и не уточнялось ночью где. На Южном Полюсе сейчас ночь и до конца сентября. Может и успеют закончить (не вижу в справке хотя бы планируемого года окончания). Пока всё в порядке. Ну а на крайняк, когда там закончится, начнётся на Северном 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:39

  greenozon написав:
  Shaman написав:City24


https://help.sensebank.com.ua/uk_UA/360 ... 0016265719

але приклади коли різні картки та різні телефони - не знайшов.
Ліміт поповнення за одну операцію/день — від 10 до 5 000 грн. Ліміт загальний на поповнення через термінали EasyPay, city24 та банкомати Sense Bank.
Ліміт діє на картку та на мобільний номер телефону. Наприклад, недоступно поповнити різні картки по 5000 грн за одним номером телефону — спрацює ліміт на номер телефону.

й виходить, що я одну картку не змоду попповнити й через city24 та easypay. наче дозволяло - хоча треба перевірити
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:14

  moveton написав: изложена известная дурка

Не знаю откуда такую траву берут.

То сам ти трава, і твої альфовці. Робили б як в нормальному банку, що РП - це місяць, починається 1-го, закінчується в останній день місяця, і не морочили людям голову - так нє, вони особенні. Ше й ви тут свою пиху показуєте, наче умови альфи - самі логічні в світі. Нічо подібного, не логічно. Закругляйться.
won
 
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