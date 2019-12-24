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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 18:39
Amethyst написав:
Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн?
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