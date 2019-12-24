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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1458145914601461

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:39

  Amethyst написав:Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:47

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн? :shock:

А что такого? У меня прям сейчас по АТБ столько. Именно столько потому, что больше, чем 200к на одну карту КЛ не дают. Обычные покупки по всем известному MCC про который обычно просят помалкивать :P
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:52

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн? :shock:

Так ми ж мовчки (ну майже) купуємо, сметанку, ото тільки облизуємося :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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