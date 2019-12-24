Додано: Нед 03 сер, 2025 21:26

la9 написав: 200к??? А давно получали КЛ? У меня 150 и на горячке говорят, что это максимум по этой карте (ред 2.0). И персмен есть, я его просил повысить, и тоже не помог. Если есть какой способ повысить, напишите, плиз. 200к??? А давно получали КЛ? У меня 150 и на горячке говорят, что это максимум по этой карте (ред 2.0). И персмен есть, я его просил повысить, и тоже не помог. Если есть какой способ повысить, напишите, плиз.

Тут и нет и да. По Реду мне действительно налили только 150к (уже не помню когда. Года полтора назад что ли) и, наверное, именно на него больше не поднимут. Но пару месяцев назад предложили оформить АТБ с отдельными 150к, которые потом становятся перемещаемыми, но на одну карту не более 200к. Поэтому сейчас я себе те общие 300к раскидал, как 200к на АТБ и 100к на Ред.