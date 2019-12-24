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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1459146014611462

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 09:54

  alibob написав:А те, за що не треба казати, теж можна в розстрочку? По АТБ або ред або кемел або вигоді?


"Як мед, то ще й ложкою"?
Ні, розстрочка тут не працює
Navegantes
 
Повідомлень: 368
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 10:17

  посетитель написав:Таке питання.Якщо у мене по доларовому рахунку не було руху коштів більше року і зараз я поповню рахунок у мене комісію за не активність спише в кінці серпня чи ні?За який період воно дивитися при списанні комісії в кінці місяця(Списання проводиться в останні 5 робочих днів місяця.) при визначенні був рух коштів чи ні.За липень чи за серпень(так він ще ніби ж то в кінці місяця не закінчиться).

Вітаю!

Ні, якщо зараз поповните картку, то списання комісії за попередні періоди не відбудеться, можете не хвилюватися)

Неактивним вважається картковий рахунок, за яким більш як 180 днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не проводилися фінансові операції

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13135
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
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