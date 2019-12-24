"Як мед, то ще й ложкою"?
Ні, розстрочка тут не працює
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 сер, 2025 09:54
Додано: Пон 04 сер, 2025 10:17
Вітаю!
Ні, якщо зараз поповните картку, то списання комісії за попередні періоди не відбудеться, можете не хвилюватися)
Неактивним вважається картковий рахунок, за яким більш як 180 днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не проводилися фінансові операції
Валерія 🫧
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