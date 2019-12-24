|
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:55
Так і задумано, що розстрочки формуються в список випадковим чином, а не по хронології витрат?
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:36
Якщо у вас є персональний менеджер, то він повинен знати як можна було вийти на кредитний комітет, зібравши з вас усі необхідні документи. Звичайні менеджери це також можуть зробити, але не вміють
За запропонованим номером телефону, який надав Кирило, Ви дзвонити й заповнюється заявка з ваших слів. Можливо, Вам зможуть одразу повідомити результат або треба буде чекати. Є вірогідність, що краще перейти на RED 2.0, бо Максимум, Максимум 2.0, RED це архівні продукти.
Можливо, перед запитом на збільшення кредитного ліміту, слід актуалізувати свої дані в базі банку. Ну також ураховуйте, що якщо адреса реєстрації/проживання і робота знаходиться в зоні можливих бойових дій, то шанси невеликі. Якщо знаходитися в більш спокійному регіоні країни й маєте довідку ВПО, то слід відвідати відділення і надати її.
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:31
Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:35
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:45
Не зовсім зрозумів суті вашого повідомлення(
Проблема яку я мав на увазі у моєму повідомленні — це технічний збій, а не хтось з клієнтів 😔
Після його виявлення й розуміння, що ліміти були надані помилково — банк їх зменшив, а пропозиції прибрав.
Стосовно ваших ОВДП чи зарплатної картки, то ваших даних у нас немає, тому переглянути цю інформацію не можемо. Якщо є така потреба, то напишіть до нас в особисті, ми подивимось 🫶🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:51
Ви все вірно зрозуміли, якщо ви клієнту шось надали, а потім "зарізали", то цей клієнт і є проблемою. Я вже стопіццот разів надавав свою персональну інфу на цьому форумі, більше я надавать нічого не збираюсь. Потрібен скріншот картки з пакету Zero- я надам без номеру картки. Потрібен скріншот суми ОВДП- теж надам. Але для чого, якщо саме клієнт є проблемою?
UPD: Завтра, після погашення ОВДП, починаю вивід грошей. Більше у цьому банку ніяких купівель, досвідос.
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:02
Якось не дуже красиво вийшло.
А якось індивідуально сповіщали про скасування лімітів, бо я вже все витратив?
І чи всім клієнтам 7-9 серпня помилково дали кред.ліміт, чи тільки частині?
Upd. Останне питання знято. Прочитав у представника, що "певній кількості"
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:20
Мені банк з початку війни взагалі не надає кредитного ліміту. На моє питання чому відповідь так вирішує програма яка спирається на сотні даних. Коли я запитав у персмена відповідь була лаконічна, банк не надає ліміт клієнтам хто має 60 років. на моє питання що 3 роки назад мені було менше ніж 60. Відповідь то було раніше, а зараз не дають бо старий. Чомусь для всіх інших банків це поки не проблема. Відкрив на жінку карту АТБ, так вже третій місяць відсутня категорія продукти. Так само відповідь це вирішують вищі сили. Висновок не потрібні банку клієнти вони їм тільки заважають.
