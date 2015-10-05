Бачу що не тільки лиш усі дозріли до спрйняття актуального мистецтва останніх часів
Ну що ж, трохи знизимо планку і поврнемось у ті часи коли трава була зеленішою і все таке інше
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:57
Бачу що не тільки лиш усі дозріли до спрйняття актуального мистецтва останніх часів
Ну що ж, трохи знизимо планку і поврнемось у ті часи коли трава була зеленішою і все таке інше
Додано: Чет 14 сер, 2025 22:04
Як має бути по-правильному?
Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...
А тепер - конкретний приклад>>>
Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...
Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).
Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.
Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)
Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.
Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?
Чел: Та викликайте.
Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...
Чел: Та добре.
Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...
Контролер: Чекайте на поліцію!
Що, слабо дочекатись поліцію?
Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!
І йде собі геть...
А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?
Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!
Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?
Який вихід з такої ситуації мав би бути?
Додано: Чет 14 сер, 2025 22:09
Ти УБД?
То ти сон розказуєш?
Додано: Чет 14 сер, 2025 23:01
Контролёров должен сопровождать ТЦК 😁
Додано: П'ят 15 сер, 2025 08:02
Сибарит
Та тут жартувати можна довго))
А от, якщо серйозно поставитись до такої проблеми?
Виходить, що виходу - нема?
Хіба робити фото/відео порушника і передавати поліції - але хто далі буде тим розшуком займатись? Як от пів ляма сзчешників майже ніхто не розшукує
Додано: П'ят 15 сер, 2025 08:31
При серьезном подходе окажется, что проблема не стоит каких-либо телодвижений.
У транспортников наверняка есть статистика оплаты проезда, которая их устраивает.
У меня точных цифр нет, но могу с уверенностью утверждать, что большинство пассажиров проезд оплачивает. Среди тех, кто пытается не оплатить, подавляющее большинство заплатит, увидев на остановке контролёра. Столь принципиальных идиотов, готовых не доехать до места назначения, лишь бы не заплатить 8 гривен, исчезающе мало. Любые попытки построить систему, которая принудит их платить, обойдется значительно дороже, чем с них получится собрать.
Роль контролёров не в том, чтобы собрать штрафы. Это не коммерческое подразделение транспортников. Их задача - пугать своим присутствием законопослушных граждан, чтобы они не перешли в категорию зайцев.
Такие подходы работают не только по отношению к зайцам на транспорте, а во всех случаях, когда мы имеем дело с большим количеством людей. В магазинах определенная часть товара ворвётся, это известно и закладывается в бизнес-модель. Попытки добиваться абсолютного результата бессмысленны по сути и убыточны финансово.
ЗЫ Кажется, что-то подобное я когда-то уже писал. И кажется, в ответ на Ваш же максимализм.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:07
Re: Психологія та саморозвиток
В школі після таких претензій вчителя він школу кинув
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:55
Re: Психологія та саморозвиток
Якісь тендітні у вас контролери
По одному
Закінчували інститут благородних девиць, обідають філіжанкою кави
У Києві вони були по 2-3, блокували шляхи відходу
Прото ТЦК
Якось так
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:21
Re: Психологія
Ну не 8, а 25)) якщо оплата готівкою(карткою трохи дешевше)
Але дякую за розлогу відповідь!
Я думав, що ще Хотаб щось толкове напише - він же такий борець за податки/щоб всі чесно їх платили...
Але, він, як і завжди, тільки блюванув жовчю...
Контролери ходять завжди двоє(один на передні двері заходить, другий - на задні. Хоч в деяких маршрутках є троє дверей😁)
І, переважно вони справді "тендітні": або двоє дівчат, або двоє пенсіонерок, або хлопець і дівчина, або дуже рідко двоє чоловіків 40-50+
|