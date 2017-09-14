RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14734147351473614737
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:25

  buratinyo написав:......
Слышал сегодня мнение, что единственным способом выдворения кремлевских нацистов с территории Украины является повторение успешного опыта во второй мировой войне. А именно солидарное участие в войне стран НАТО и не только против нацистов, порожденных кремлем ради сохранения собственной власти и стремления одержать победу в Украине взамен недавних военных поражений в Сирии, Иране, Секторе Газа.

Трамп становится единственным человеком в мире, способным организовать и возглавить сопротивление кремлевским ядерным террористам, захватившим ЗАЭС. Но хватит ли у него запала на многочисленного и неуловимого путина - это вопрос.

Да, подобные мнения часто звучат во всяких антинаучных и фантастических пабликах. Там рядом часто звучат мнения "вот если бы Звезду Смерти дали - мы бы им показали". И "вот если бы миллион-другой имперских штурмовиков дали под командование уже нэпрыдатному - тот бы сразу Крым отбил бы".
_hunter
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:27

  Shaman написав:
  Успіх написав:Припустимо!
Тільки припустимо!!!
Що завтра на Алясці нас "здадуть"...

Тутешні потужники зразу ж підуть штурмувати тцк, чи навіть, плюнуть на них і зразу візьмуть білети в Краматорськ?

Чи.... візьмуть білети на Варшаву?

а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть? :D

Это про Хотаба? :roll: -- так ты сам спросить можешь...
_hunter
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.

у Раші він би навіть не попав на війну, бо все ще вистачає добровольців на контракт
Letusrock
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?

а хто з форумчан має судовий вирок за держзраду, нагадай? чи ти про яких зрадників?
Є шаман- піджак/офіцер запасу, все ще не вважає за потрібне мобілізовуватись - але не зрадник. І чомусь думає що умовний флайман чи АндрійМ, які навіть в очі пістолет не бачили, більші зрадники.
Для чого кафедру проходив? Чи на каферді готували по ВОС "Спеціаліст по написанню позитивних текстів з дивану під час війни"
Letusrock
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:45

  Letusrock написав:
  Shaman написав:у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.

у Раші він би навіть не попав на війну, бо все ще вистачає добровольців на контракт

там вже вони 5 разів закінчилися, і два рази корейці
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40400
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:23

  detroytred написав:
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.

.
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:32

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи)
Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї? :lol: )
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити..
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Я описував БУЛЬОН
З складових якого викристалізовуються ті чи інші речі в Державі...
Тому
Якщо в складових бульйону велика частка інгрідієнтів з совка - то нічого дивного в тому що з цих інгрідієнтів і створюються совкові системи управління.

І поломати це можуть дві речі
а - ЧАС , життя інгрідієнта-коротке, тому з часом совкові інгрідієнти зчезають природнім шляхом а їх місця займають інші і це створює передумови для прискорення змін
б - праця над собою... Всі хто народились до 1970 мають той чи інший вміст совковості. Але це ж не вирок. Це ж можна змінити , а раз так, то чим більше людей викорчують з себе совок( грубо совок це перекладання відповідальності на когось) - тим сильніше зміниться сам бульйон і тим швидше знову ж підуть зміни.

Все просто
СОВОК-це спроба перекласти відповідальність за СВОЄ життя- на когось...

Але ж такого в житті не буває
Бо разом з відповідальністю , треба віддавати і свої права.
Саме це совки розуміти й не хочуть.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26814
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:36

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.

.
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.

Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)...
_hunter
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:07

Чужими руками добре жар загортати! ©

  budivelnik написав:Все просто
СОВОК-це спроба перекласти відповідальність за СВОЄ життя- на когось...
А свій захист життя, ти чомусь переклав на когось, а не на себе, чи хоча б своїх синів?
Як так?© 🤦🏻
  budivelnik написав:Бо разом з відповідальністю , треба віддавати і свої права.
...і своїх синів)) ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8462
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 14734147351473614737
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120635
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302773
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.