Banderlog написав: P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи)

Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї? ) Влучно ж!

Саме лише творці системи можуть її змінити.. реформування зверху? ) ГК мав би?

А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.

Я описував БУЛЬОНЗ складових якого викристалізовуються ті чи інші речі в Державі...ТомуЯкщо в складових бульйону велика частка інгрідієнтів з совка - то нічого дивного в тому що з цих інгрідієнтів і створюються совкові системи управління.І поломати це можуть дві речіа - ЧАС , життя інгрідієнта-коротке, тому з часом совкові інгрідієнти зчезають природнім шляхом а їх місця займають інші і це створює передумови для прискорення змінб - праця над собою... Всі хто народились до 1970 мають той чи інший вміст совковості. Але це ж не вирок. Це ж можна змінити , а раз так, то чим більше людей викорчують з себе совок( грубо совок це перекладання відповідальності на когось) - тим сильніше зміниться сам бульйон і тим швидше знову ж підуть зміни.Все простоСОВОК-це спроба перекласти відповідальність за СВОЄ життя- на когось...Але ж такого в житті не буваєБо разом з відповідальністю , треба віддавати і свої права.Саме це совки розуміти й не хочуть.