Вопрос к представителю. 1.Когда банк планирует ввести в обслуживание "Дія.Карта" и планирует ли вообще? Т.к. ОВГЗ уже не даёт выбрать в Дия к зачислению на карту Є Підтримка. 2.Есть уже утверждённый лимит на "наличку" в приложении - есть ли возможность этот лимит перевести на кредитный лимит на одну из моих карт? Спасибо.
lloydbanksua Поки що точних дат старту оформлення картки через наш банк немає, як тільки щось буде відомо - обов'язково повідомимо.
Щодо кредитного ліміту та пропозиції на кредит готівкою, то, на жаль, перекинути одне у інше не можна. Це дві окремі пропозиції. Якщо немає на збільшення ліміту, то як варіант можна спробувати заповнити анкету у застосунку, і якщо все добре, то така пропозиція з'явиться. Щоб знайти цю анкету, перейдіть у "Продукти" на нижній панелі, там вгорі буде пошуковий рядок. Введіть туди "ліміт" або "збільшення ліміту". Після чого воно видасть кілька результатів, серед яких і буде анкета на збільшення кредитного ліміту.
lloydbanksua написав:Выбираете категорию "Оплата гаджетом"- получаете те же 0,5%. 2,5% от 350 грн в АТБ "в кармане". Профит.
Ви, як завжди, праві. Згоден, не подумав за це.
Ваш оппонент прав, но не совсем. Данный способ срабатывает при оплате в физическом терминале. Но при заказе в АТБ и оплате через интернет при отсутствии активного кэшбека по категории "продукты" дополнительных 0,5 % не будет
Amethyst написав:не погасив би грейс, то було б ДОНАРАХОВАНО 40% річних за всю суму бувшого грейса
на особистому досвіді підтверджую - працює! На низької ланці кредліміту, одразу після РД загасився, лишивши 15+грн в залишку заборгованості, а на оновлений ліміт оформив нову розстрочку. Так на оті 15+грн в нову РД ввечері й нарахували 45%/річ, додавши до боргу й сформувавши "соточку" за обсуговуванння. Як зрозумів з пояснень фахівця - борг 15+грн був ще з тієї РД, як би не поточний, тому правило "20грн" не спрацювало
Підкажіть будь ласка, хто користувався, якщо оплатити кредиткою Ред з кредліму замовлення на Розетці онлайн (Rozetka Pay), то це буде як звичана купівля в магазині з кешбеком по категорії "Техніка", чи навпаки побриють на 4% як переказ р2р?
Продавець не сама Розетка, а якісь магазинчики, що там у них викладають свій асортимент
У зв'язку з технічними труднощами на стороні Дії, тимчасово було відключено функціонал купівлі ОВДП через наш банк.
Якщо кошти за операцію, що була вчора-сьогодні, списались, то вони будуть автоматично повернуті на ваш рахунок. Робимо все можливе, щоб повернення відбулось швидше. Приносимо вибачення за завдані незручності.
Как я понимаю, как раз связано с тем, что Дия.Карта - это уже не просто номер счёта.
P.S. Уже вернули.
Купував через застосунок Розетка, платив кредиткою Привату через Apple Pay, пройшло як звичайна купівля. При сплаті Приватівською кредиткою мені завжди видає категорію "Дім та ремонт". Платив також Сенс Ред, видає "Маркетплейс", але тут продавцем виступала безпосередньо Розетка.
Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код. Наперед дуже дякую.
