Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:31
Driver написав:
В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)
Что это за верификация?
(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)
В мене аналогічно по Black в грн, а в дружини - Black, але в ойро.
Додано: Пон 18 сер, 2025 00:03
novichok написав:
Не добавляється карта Ред до Гугл пей (три різні акаунти). Карти інших банків можна добавити. Що це може бути?
Віртуалка?
Можна ж додавати ТРЬОМА способами: з самого застосунку, Способи Оплати у Гуглі, вебсайт Гаманця (рекомендую для вірти)
Додано: Пон 18 сер, 2025 07:00
Driver написав:
В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)
Что это за верификация?
(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)
Аналогичная "верификация" была у меня по карте Выгода 15.08 в 22:16.
Уважаемый представитель, просвятите нас, что это за верификация?
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:09
l_e_x написав:
Так і задумано, що розстрочки формуються в список випадковим чином, а не по хронології витрат?
Стосовно списку оформлених розстрочок, то вони відображаються довільним чином, окремої логіки, за якою б формувався список — не передбачено 🤔
Дякуємо вам за уважність, ми візьмемо до уваги цей момент 💙
З повагою, Володимир 💎
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:34
Вопрос к представителю - сегодня незапланировано понадобилось снять сумму в 30к. Знаю, что надо заказывать, но если в кассе будет, то выдадут. Ок - на удачу захожу в отделение - вижу деньги есть
, но кассир говорит, что если не заказывали то выдаст только 20к. Вопрос - это самодеятельность кассира или где-то банк опять новые ограничения ввел?
ЗЫ. Доснять в банкомате труда не составило, хоть при этом и палится лимит. но карт много - не проблема. Неужели банку выгодно чаще загружать банкомат - чем выдать через кассу?
ЗЗЫ. Мне не очень нравится ПУМБ, но сегодня же снимал 32к и у них (из-за того что сенс в последнее время ведет себя весьма не клиентоориентировано - значительную часть денег которые хранил здесь - теперь держу в нескольких других банках) - на вопрос можно ли без заказа снять данную сумму - кассир ответила: "Вам тысячными?" - все. И из опыта знаю, что по гривневому налу тут такая ситуация в основном постоянно. Как думаете - обслуживание в каком банке мне понравилось больше и в каком банке интуитивно захочется держать больше денег
? (вопрос риторический)
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:47
Driver написав:
В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)
Что это за верификация?
(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)
Як розумію, то картка на Visa. Цей запит ініціює сама МПС на своєму боці. Дана операція проводиться автоматично Visa при заміні існуючого токена у продавця на новий. Це частина мір безпеки: номер картки у відкритому вигляді замінюють на токен (цифрову карту).
*Андрій
Додано: Пон 18 сер, 2025 15:09
WallNutPen написав:
Вопрос к представителю - сегодня незапланировано понадобилось снять сумму в 30к. Знаю, что надо заказывать, но если в кассе будет, то выдадут. Ок - на удачу захожу в отделение - вижу деньги есть
, но кассир говорит, что если не заказывали то выдаст только 20к. Вопрос - это самодеятельность кассира или где-то банк опять новые ограничения ввел?
ЗЫ. Доснять в банкомате труда не составило, хоть при этом и палится лимит. но карт много - не проблема. Неужели банку выгодно чаще загружать банкомат - чем выдать через кассу?
ЗЗЫ. Мне не очень нравится ПУМБ, но сегодня же снимал 32к и у них (из-за того что сенс в последнее время ведет себя весьма не клиентоориентировано - значительную часть денег которые хранил здесь - теперь держу в нескольких других банках) - на вопрос можно ли без заказа снять данную сумму - кассир ответила: "Вам тысячными?" - все. И из опыта знаю, что по гривневому налу тут такая ситуация в основном постоянно. Как думаете - обслуживание в каком банке мне понравилось больше и в каком банке интуитивно захочется держать больше денег
? (вопрос риторический)
Касир дійсно може здійснити видачу коштів без попереднього бронювання, проте все залежить від загальної кількості грошей в касі, наявних на поточний момент. Рішення про видачу в таких випадках касир приймає самостійно.
Умовно, для прикладу, навіть якщо у касі наявні 40 тис. грн, яких достатньо для видачі вам 32 тис. грн., залишку суми буде недостатньо для безпроблемного функціонування каси, через що касир може відмовити у видачі без бронювання. Тому тут не питання нових обмежень або ж самодіяльності, а чіткий регламент роботи касира, який регулює можливість видачі коштів в тих чи інших ситуаціях 🙌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
