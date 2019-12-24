|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:44
Ой+ написав:
Чи збирається банк Дію.Карту оформляти? Бо якось трохи дивно і незручно купляти ОВДП в Сенсі, а виплати отримувати на інший банк.
Так, планує. Але поки що, на жаль, дата старту не відома 😔
*Андрій
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:49
Sense Bank написав:
Так, планує. Але поки що, на жаль, дата старту не відома 😔
Несмело же обещали в 2025 году не только начать, но и даже сделать. Или уже не факт?
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:10
moveton написав:
Несмело же обещали в 2025 году не только начать, но и даже сделать. Или уже не факт?
Все може бути😉 На сьогодні ніякої інформації про дату запуску немає, але сподіваюсь це буде 25 рік😅
*Андрій
