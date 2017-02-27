Здавалося б, все має бути навпаки — величезна кількість різноманітних політичних та економічних проблем повинні шкодити ринку акцій — але ні, індекси продовжують рости. Багатообіцяючі історії про всесильний ШІ, який казково збагатить всіх, хто встиг вчасно інвестувати, заворожують інвесторів не гірше, ніж Нільс щурів, граючи на сопілці. Страх залишитися обабіч і проґавити можливість для заробітку, знаменитий синдром FOMO (Fear of Missing Out), підштовхує інвесторів якнайшвидше зайняти місце в строю і під чарівні звуки музики крокувати за Нільсом прямо до річки. Що не кажіть, а для багатьох — це не тільки найпростіший варіант, а й неабияка насолода — під музичний супровід, разом з усіма, впевненою ходою рухатися у напрямку, визначеному кимось іншим. А до того ж, ринок уже котрий рік щедро винагороджує учасників маршу непоганими заробітками. І так триватиме, аж поки музика Нільса стихне і на поверхні річки почнуть лускати бульбашки.
А поки музика грає, і її гучні акорди розпалюють емоції, на тривожні сигнали та сумніви скептиків ніхто не звертає уваги. Ні проблеми з боргом, ні інфляція, яка ніяк не вгамується, ні можливе сповільнення економіки, ні шалені ціни на найбільш популярні активи, ніщо не здатне зупинити «послідовників» Нільса. Хто ж в такий момент, коли жадібність штовхає вперед, стане прислухатися до «раціо»?! І не дай боже запізнитися стати в чергу за Нільсом, поки грає музика. А раптом в річці на всіх місця не вистачить?!
Але, на щастя, є інвестори, які не квапляться бігти в одному напрямку разом з усіма. Насамперед, Уоррен Баффет та його компанія Berkshire Hathaway, які відомі тим, що не метушаться в пошуках швидкого заробітку, а терпляче чекають поки час та витримка наповнять їхні гаманці мільярдами. Результати такої стратегії очевидні — напевно, в новітній історії не існує фінансового інвестора, який в довгостроковій перспективі заробив би більше, ніж Баффет, тож, коли в Berkshire щось відбувається, інвестиційний світ моментально звертає на це увагу.
А як же криза, до якої так готується Berkshire, зібравши аж $300 мільярдів неінвестованих коштів? Колись, рано чи пізно, криза обов’язково настане — ще нікому не вдалося винайти вічний двигун заробляння грошей — і жодних сумнівів, що Berkshire скористається можливістю купити гарні активи дешевше, а отже прогнози журналістів справдяться.
В чому ж суть всього написаного? — запитаєте ви. В тому, як важливо мати власну інвестиційну філософію і грати за власними правилами, а не лише слухати музику ринку. Віра в дива — магію ШІ, харизму лідерів-візіонерів, яскраві гасла та запевнення «знаючих людей», що акції можуть лише зростати, а термін окупності в шістсот років це нормально, бо часи зараз такі — звісно, додає сил та ентузіазму, але навряд чи зробить вас багатим. Бо коли ви раптом перестанете чути звуки сопілки візіонера Нільса, то починати вибудовувати власну інвестиційну філософію буде трохи запізно. І, до речі, це стосується не тільки інвестицій!
це я й маю на увазі, коли кажу, що ринок акцій на Заході поламався. Вартість акцій не взагалі не відповідає їх поточній доходності, а очікування, що колись вони ще подорожчають - виправдаються далеко не для всіх активів. Intel як приклад
Он не поломался. Он всегда таким был. Это именно тот рынок, где больше игроков, чем спекулянтов. Термин "олень" возник не сегодня. Сегодняшний ажиотаж вокруг ИИ очень напоминает преддверие кризиса доткомов.
це я й маю на увазі, коли кажу, що ринок акцій на Заході поламався. Вартість акцій не взагалі не відповідає їх поточній доходності, а очікування, що колись вони ще подорожчають - виправдаються далеко не для всіх активів. Intel як приклад
Он не поломался. Он всегда таким был. Это именно тот рынок, где больше игроков, чем спекулянтов. Термин "олень" возник не сегодня. Сегодняшний ажиотаж вокруг ИИ очень напоминает преддверие кризиса доткомов.
ні, таким він не був. в 70-80 роки акції не коштували EBITDA за кілька десятків чи сотень років. тоді було нормальне співвідношення - EBITDA за 7-8-10 років. криза доткомів - дійсно якраз схоже на поточну ситуацію з ШІ. кризи час від часу бували, бульбашки надувалися - як в тому ж 1987 році - але не було таких масштабів бульбашок.
й стільки грошей не було. нагадаю, що стрімкий друк світових коштів почався десь в 2004, а в 2008 був взагалі перший стрибок. тому ситуація за останні 20 років - вона немає аналогів з попередніми періодами - а чим це закінчиться, подивимось