Додано: Вів 19 сер, 2025 14:33
Додано: Вів 19 сер, 2025 15:49
Причём три дня на операциях с ОВГЗ - это и есть "моментально".
З жахом прочитав допис – зразу зрозумів так, що за умов купівлі через Дію при достроковому продажі розрахунок може бути до 14 днів. Потім дещо заспокоївся – це стосується випадків, коли попередньо узгоджену угоду за якою пройшла проплата, скасовують. Як на мене, це дуже сильна пересторога. Особисто попадав у ці ситуації на окремих угодах на значні суми (здається продавцем виступав Сенс) – угода пізно ввечері, а гроші повертало на наступний ранок.
Я так розумію, що терміни розрахунку за умов дострокового продажу залежать тільки від «специфіки» продавця, а купувалися напряму чи через Дію байдуже
Додано: Вів 19 сер, 2025 16:05
Покупателя скорее. Продавец, т.е. владелец бумаг в тот момент, даже не знаю на что может повлиять. Да, конечно, к продаже Дия никоим боком.
Додано: Вів 19 сер, 2025 17:35
moveton Під продавцем звичайно мав на увазі первинне джерело купівлі. За умов потреби у достроковому продажі найбільш подобається Сенс (дуже оперативно, майже у режимі реального часу, мінімальний спред на середніх та коротких забігах) та й Приват поки не підводив. З іншими (працюю з ІКУ, Кінто, Бонд, Універ) все менш передбачувано. Сьогодні спілкувався з шановною посадовою особою Кінто - заявка на продаж вранці понеділка - гроші скоріш за все у вівторок, може встигнемо й у понеділок. Тобто продавати треба у п’ятницю (якщо гроші потрібні на понеділок). І це з урахуванням практично завжди найбільшого спреду у Кінто. Міняти валюту за цим курсом якось не кошерно (як на мене) – у роздумах. Та ще й отой клятий "касовий розрив" між випусками облігацій - майже три місяці...
Додано: Вів 19 сер, 2025 18:51
аукціон сьогодні був другий раз поспіль невдалим
по гривні наторгували менше 2млрд при пропозиції 15млр
валютні- як гарячи пиріжки
заявок на 482млн, продали на 152,6 (дохідність 4,15%) (5 серпня 4,16%)
наступні валютні по 4,12%
