Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:44

Re: Sense Bank

  Ой+ написав:Чи збирається банк Дію.Карту оформляти? Бо якось трохи дивно і незручно купляти ОВДП в Сенсі, а виплати отримувати на інший банк.


Так, планує. Але поки що, на жаль, дата старту не відома 😔

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13148
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:49

  Sense Bank написав:Так, планує. Але поки що, на жаль, дата старту не відома 😔

Несмело же обещали в 2025 году не только начать, но и даже сделать. Или уже не факт? :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5851
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:10

Re: Sense Bank

  moveton написав:Несмело же обещали в 2025 году не только начать, но и даже сделать. Или уже не факт?


Все може бути😉 На сьогодні ніякої інформації про дату запуску немає, але сподіваюсь це буде 25 рік😅

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13148
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
