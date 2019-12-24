kulikrom написав:P2P тож не заборонено в межах ліміту НБУ, але як 7-річна дитина буде підтверджувати доходи для того ліміту?
Інше питання, звідки в дитини така сума коштів, щоб перевищувати ліміти НБУ/Меморандуму)) Це, як мінімум, дивно. В подальшому коли почне заробляти самостійно - зможе претендувати на індивідуальний розгляд підвищення лімітів, якщо доходи перевищують встановлений рівень 😉
BigBrother, так в деяких колах називають ПК (персональний компьютер)
Зрозумів. Зашитий лінк має коректно відкриватись і на мобільних пристроях. У разі, якщо проблема зберігається - будь ласка, зверніться до чат-підтримки, колеги подадуть запит на тех. відділ для перевірки причин неуспішності відкриття посилання та їх усунення 🙌🏻
kulikrom написав:дякую за зауваження, шановний. дійсно, моно пише під білою "Обмеження НБУ"
Там он частично прав. В этом разделе намешаны реальные ограничения НБУ (перевода за рубеж) и P2P внутри Украины, которые нужно было в апреле оттуда убрать. Но, видимо, любители писать жалобы на банки в НБУ в этот раздел не доходят.
kulikrom написав:в сповіщеннях від #зеленелайно мова про ліміти, але не згадується НБУ
И правильно. Это его личное самоуправство.
kulikrom написав:а рудий каже, що саме для НБУ потрібно оновити анкетні дані, щоб й далі надавати послуги.
А это вообще не к переводам и ограничениям. Да, такое требование имеется и не первый год. Но оно как раз невинное. С ним и в 7 лет справиться можно.
Гутен Таг, приложение Сенс просит обновить данные, человек при этом является клиентом более 10 лет, последний раз обновлялся, разумеется, до войны. У человека есть только паспорт-книжка (следовательно через Дию обновиться не может), возможности посетить отделение нет также. Какие варианты решения вопроса?
IMPRINTER Нічого не буде, вже звертався з подібним запитанням, відповіли, що через певний час, якщо клієнт не прийде, то залочать, благо, клієнт зараз в селі і в вересні-жовтні зможе прийти у відділенні та обновити дані. Вам також відкажуть, не хочете йти у відділення, то відкрийте закордонник і обновитесь через дію, немає закордонника, не хочете нікуди йти - чекайте лок))
melkh написав:IMPRINTER Нічого не буде, вже звертався з подібним запитанням, відповіді, що через певний час, якщо клієнт не прийде, то залочать, благо, клієнт зараз в селі і в вересні-жовтні зможе прийти у відділенні та обновити дані. Вам також відкажуть, не хочете йти у відділення, то відкрийте закордонник і обновитесь через дію, немає закордонника, не хочете нікуди йти - чекайте лок))

ну мало ли может како-то вариант по видеосвязи ... показать морду и паспорт ... даже в Ощаде так можно!
ну мало ли может како-то вариант по видеосвязи ... показать морду и паспорт ... даже в Ощаде так можно!
Добрий вечір!
Якщо ніяких змін в документі не було (наприклад, вклеювали фото в 25/45 років) - то можна або самостійно звернутися до нашого відеочату в застосунку, або ж звернутися до нашого чату, щоб колеги зафіксували для клієнта дзвінок з контакт-центру
JanIs написав:Підкажіть, в застосунку банку вже немає Чату для спілкування зі службою підтримки? Пише,що чат тимчасово не працює.
Якщо не працює,то які варіанти зв'язку з співробітниками банку?
Наразі ми проводимо масштабне оновлення чат-системи з переходом на іншу платформу, тому чат у застосунку поки що недоступний 😔 Але ми все одно на зв'язку, й відповідаємо у месенджерах Viber та Telegram 👌🏻 Щоб звернутись до нашої чат-підтримки, оберіть зручний для вас месенджер: ◾ Telegram: https://t.me/sensebankbot ◾ Viber: https://is.gd/SenseBank_viber Запустіть бота й напишіть ваше питання — агент приєднається, аби допомогти 🫶🏻