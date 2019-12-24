RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:24

Re: Sense Bank

Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ
nord5051
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:07

  nord5051 написав:Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ

Отвечали ж уже: "точный прогноз на завтра мы сообщим послезавтра".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:09

  nord5051 написав:Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ

Вітаю!

Ми вже працюємо над впровадженням оформлення Дія.Картки у нас, але, поки що точних термінів запуску продукту немає :(
Якщо картку єПідтримка обирали у «Дії» до 11.08 — виплати й надалі надходитимуть на неї

Щодо інших шляхів через Дію, наразі лише один "обхідний" - ви можете обрати Дія.Картку для виплат від іншого банку, але брокером обирати Sense Bank
Без використання Дія.Картки, та якщо не обирали для виплат єПідтримку раніше, на жаль, ніяк(

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13159
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:10

А что, Сенс Банк наконец-то научился слать СЭП не со своего транзитного счёта, а со счёта 2620 отправителя??? :shock:
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:04

Сенс навчився робити МИТТЄВІ ПЛАТЕЖІ НБУ!!!

швидкість фантастична!

п2п нервово курить в тамбурі
greenozon
 
Повідомлень: 16745
З нами з: 01.06.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1758 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:38

Re: Sense Bank

  greenozon написав:Сенс навчився робити МИТТЄВІ ПЛАТЕЖІ НБУ!!!

Это где-то за последний час? Пару часов назад при переводе на ПУМБ ещё, как обычно, писал: "Не шмогла я мгновенный перевод. Буду проводить обычный, зачисляемый в пределах часа". Впрочем, писал мгновенно, не поспоришь, но этому обучен уже довольно давно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:52

  moveton написав:
  greenozon написав:Сенс навчився робити МИТТЄВІ ПЛАТЕЖІ НБУ!!!

Это где-то за последний час? Пару часов назад при переводе на ПУМБ ещё, как обычно, писал: "Не шмогла я мгновенный перевод. Буду проводить обычный, зачисляемый в пределах часа". Впрочем, писал мгновенно, не поспоришь, но этому обучен уже довольно давно.

Це залежить від картки, з якої ви виконуєте переказ 🙌

Якщо переказ буде з кредитних RED, RED Cash, “Максимум”, “Максимум-готівка”, "ВСЕ Просто" або дебетово-кредитних карток Сaméléon, АТБ, ВИГОДА - відправиться як звичайний переказ за реквізитами, про що застосунок вас попереджає

А ось з дебетових карток ви, як раз, і можете відправляти миттєві перекази за реквізитами)

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13159
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:05

  Sense Bank написав:Якщо переказ буде з кредитних RED, RED Cash, “Максимум”, “Максимум-готівка”, "ВСЕ Просто" або дебетово-кредитних карток Сaméléon, АТБ, ВИГОДА - відправиться як звичайний переказ за реквізитами, про що застосунок вас попереджає

Вот если бы он писал, что не будет отправлять потому, что кредитка, тогда да, предупреждал бы об этом...

  Sense Bank написав:А ось з дебетових карток ви, як раз, і можете відправляти миттєві перекази за реквізитами)
Валерія 🫧

Возможно. Просто радость такая, как будто только сегодня можно стало, а то сообщение я уже не первую неделю наблюдаю. И, видимо, буду дальше видеть потому, что переводить каждый раз ещё и с хамона на дебетку только для того, чтобы не видеть сообщения - это перебор.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
 
1
6
