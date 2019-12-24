|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 жов, 2025 12:47
Подскажите, а что перевод с Вайт на карту украинского банка уже стал платный? Вроде бы еще недавно было без комиссий? А то в тарифах вообще не нахожу тарификации за перепеод с карты на карту другого банка.
jabba
Повідомлень: 4979
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
Профіль
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:00
jabba написав:
Подскажите, а что перевод с Вайт на карту украинского банка уже стал платный? Вроде бы еще недавно было без комиссий? А то в тарифах вообще не нахожу тарификации за перепеод с карты на карту другого банка.
о каком виде перевода вопрос? Платеж по IBAN - бесплатен, толкание р2р через сса - платно, тянучка чужими р2р сервисами пока бесплатно.
WallNutPen
Повідомлень: 1465
З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 455 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:29
WallNutPen сегодня в приложении Сенса пытался перевести личные средства с Вайта на Укргаз - написало комиссию 1%+5 гривен. Попробовал создать перевод на моно - то же самое.
jabba
Повідомлень: 4979
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
Профіль
Додано: Суб 04 жов, 2025 16:12
jabba, да, с дебетки всегда так было
Только по реквизитам бескомиссионный.
Через транзитный Укргаза или Мони будет без комиссии.
Arien
Повідомлень: 1256
З нами з: 09.09.14
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:24
citramon написав:
Допоможіть будь ласка розшифрувати пункт з тарифів ред2.0(для атб аналогічний пункт)Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та
за допомогою послуги «Переказ з карти на карту»12 (на картку будь-якого банку
України), від суми операції
11.1 за рахунок власних коштів (по Україні) 16 Не тарифікується 10
11.2 за рахунок кредитних коштів (по Україні) 4 % min 20 грн.
Як я позумію, то цей пункт не покриває випадок переказу зі своєї карти на карту українського банку за допомогою ССА. В ССА малюють комісію при спробі створити такий п2п переказ.
Що вони мають на увазі під послугою «Переказ з карти на карту» в цьому пункті? Може тянучку з іншого банку?
Також думаю закривать пакет. Не бачу сенсу платити Сенсу 150 грн щомісяця. Обираю собі гривневу карту натомість.
Без валютної карти обійдусь, немає там послуг, за якими слід сумувати
Цей пункт стосується саме переказів з вашої картки на іншу картку, тобто р2р, в тому числі переказів у Sense SuperApp.
Зауважу, що це комісія згідно з тарифами картки, а ще існує комісія сервісу, тобто мобільного застосунку Sense SuperApp, яка становить 1% + 5 грн (для переказів на картки інших банків). Ця комісія сервісу розраховується в режимі онлайн при переказі автоматично, що ви й бачите у застосунку.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
-
Повідомлень: 13188
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1425 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:27
novichok написав:
Розрахувався Хамоном (телефоном) в атб, отримав на горіхи 0.5% за продукти, але не отримав 0.5% за "оплату гаджетом", хоча обидві категориї активовані.
Так повинно бути? Сума невелика, просто цікаво
Все правильно, так і має бути, адже кешбек за дві обрані підвищені категорії не сумується. Тобто за оплату гаджетом в рамках іншої категорії, наприклад, "Продукти" або "Кафе та ресторани" — кешбек буде нараховано лише по одній категорії, з вищим %.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
-
Повідомлень: 13188
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1425 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:34
moveton написав: citramon написав:
Сьогодні успішно продавав валюту з поточного на гривневу карту.
Нещодавно купляв валюту з гривневої карти на поточний доларовий. Ніби можна і без карти куплять валюту
Из любопытства открыл себе и долларовый текущий. Да, прикольно, уже можно и его для валютообмена указывать. Удивительно, что это у Алки сдохло. Ещё годик назад сопротивлялась всеми конечностями делать с текущими счетами что-то, кроме переводов. Тогда получается, что и для закрытия долгов по Блеку новая пакетка ни к чему. Если, конечно, SSA не заартачится делать перевод на счёт закрытой карты.
P.S. после того, как добавился этот счёт, почему-то счёт ФОП переехал на первое место. И фиг его оттуда сковырнёшь обратно вниз: в диалоге перемены мест можно продукты пальцем повозить, но нажимаешь на Save и видишь, что ничего не изменилось. Точнее, не совсем. Галки "не показывать" запоминаются и счёт из видимых на центральном экране таки исчезает. А вот порядок изменить - зуськи. У всех так нынче?
Після останнього оновлення дійсно у певної кількості клієнтів спостерігається проблема з налаштуванням порядку відображення карток на головному екрані, проте спеціалісти вже працюють над виправленням 💙
Найближчим часом цю проблему буде розв'язано!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
-
Повідомлень: 13188
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1425 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:44
Julio написав:
Намагаюся відкрити картку Profiplay з андроїд-застосунку, натискання кнопки "Активувати" не дає ніякого видимого результату. Пімпочку "Я розумію..." активував, зареєстрована E-mail адреса є і відображається на формі. Навіть всі рахунки пакету White вже позакривав, думав, раптом не можна цю карту відкривати при наявності пакетних карт.
І ще питання по тарифах картки (на випадок, якщо вдасться її відкрити): ліміт 20 тис грн на безкомісійний переказ коштів на картки інших банків в Україні розповсюджується на штовхання + стягнення? Чи тільки на штовхання, а стягнення без комісії, як у пакетних гривневих картах? Чи стягнення сторонніми сервісами завжди з комісією?
P.S. На формі відкриття карти відредагував Email адресу на іншу, не зареєстровану в застосунку, після цього процес зрушив, прислали у Вайбер код підтвердження, а після його введення повідомили, що картка стане доступна після реєстрації у податковій.
Ліміт на безкоштовні перекази розповсюджується на всі операції, як в застосунку Sense SuperApp, так і через інші банківські застосунки, оскільки це ліміт згідно з тарифами картки.
Тому тягнучка + штовхачка будуть входити в ліміт 20 000 грн/місяць 😉
При перевищенні ліміту, нараховуватиметься комісія у розмірі 1% + 5 грн.
P.S. Для пакетних карток тягнучка працює, оскільки комісія 1% + 5 грн це комісія сервісу, тобто застосунку Sense SuperApp = операція на іншому сервісі, отже комісії немає.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
-
Повідомлень: 13188
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1425 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:49
jabba написав:
Подскажите, а что перевод с Вайт на карту украинского банка уже стал платный? Вроде бы еще недавно было без комиссий? А то в тарифах вообще не нахожу тарификации за перепеод с карты на карту другого банка.
Так, по картці White переказ з картки на картку іншого банку буде з комісією у розмірі 1% + 5 грн (комісія сервісу, тобто застосунку Sense SuperApp). Така тарифікація була завжди 🤔
Переказ же за реквізитами рахунку IBAN проходить без комісії 👌🏻
А також якщо виконувати операцію переказу через сторонні сервіси, наприклад застосунок іншого банку, то комісії не буде 💙
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
-
Повідомлень: 13188
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1425 раз.
Профіль
