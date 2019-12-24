RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1498149915001501>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 00:17

flysoulfly тільки не це )...ще тут того банкіра не вистачало ...,ТАСС - зіпсував , Ідею -купив , зіпсував . Це майстер-ломайстер , сподіваюсь НБУ йому не дозволить , вистачить з нього ).
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7347
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:39

  -VICTOR- написав:flysoulfly тільки не це )...ще тут того банкіра не вистачало ...,ТАСС - зіпсував , Ідею -купив , зіпсував . Це майстер-ломайстер , сподіваюсь НБУ йому не дозволить , вистачить з нього ).

Так а що там в Ідеї Піпіпка вже зіпсував?
mogicanin1986
 
Повідомлень: 345
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:11

Вітаю!
Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ
"Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія?
Дякую.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 646
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:14

AlexTk
Звичайно
Як і ок-7?
Hotab
 
Повідомлень: 16599
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:24

  Hotab написав:AlexTk
Звичайно
Як і ок-7?

Перепрошую, це Ви теоретично чи на основі власного досвіду? На відміну від ОК-7, де є тільки ЗП і суми за кожен рік, "Відомості..." - це пдф-файл на сотні записів, який треба обробляти вручну, до того ж ніким не завірений, чи я чогось не розумію?
AlexTk
2
 
Повідомлень: 646
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:30

Re: Sense Bank

  AlexTk написав:Перепрошую, це Ви теоретично чи на основі власного досвіду? На відміну від ОК-7, де є тільки ЗП і суми за кожен рік, "Відомості..." - це пдф-файл на сотні записів, який треба обробляти вручну, чи я чогось не розумію?

Я только такие и сдаю. Обрабатывает финмон, куда он денется. Такие справки принимает финмон любых банков (правда, если ФЛП, то часто бывает странность требования ещё и его декларации) и брокеров. А что в этом такого сложного? Там суммы есть за весь период. Если не изобретать себе работу, можно ими и ограничиться. Хотя судя по тому, сколько дней финмон эту справку изучает, им не лень читать полностью, но это уже его личный выбор. С той справкой становится интереснее, когда на её основе хочется свою декларацию физика подать, но это в совсем другую тему.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:35

  AlexTk написав:Вітаю!
Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ
"Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія?
Дякую.

Если я правильно понял о чем речь, банк просто спросит, какая максимальная сумма может зайти на счёт. Без документов. Сумма может существенно превышать ежемесячный доход.
Подтверждать будущие доходы документами как-то не логично.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21655 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:39

Re: Sense Bank

  Сибарит написав:Подтверждать будущие доходы документами как-то не логично.

Не логично. Но при заявке на кредит/КЛ почему-то часто справку о доходах просят, причём о прошлых доходах, а не о тех, которые будут после взятия кредита. И для поднятия меморандумного лимита такая же фигня во всех банках. Для анкеты да, не встречал ещё, чтобы сразу справку требовали. Вот когда деньги таки поступят...
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:44

  Сибарит написав:
  AlexTk написав:Вітаю!
Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ
"Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія?
Дякую.

Если я правильно понял о чем речь, банк просто спросит, какая максимальная сумма может зайти на счёт. Без документов. Сумма может существенно превышать ежемесячный доход.
Подтверждать будущие доходы документами как-то не логично.

Згоден, але... Мабуть, банк за "секретною формулою" сам разраховує планові надєодження на основі наданих документів про доходи, отримані раніше і підтверджені документально.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 646
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 19:49

Re: Sense Bank

  AlexTk написав:Мабуть, банк за "секретною формулою" сам разраховує планові надєодження на основі наданих документів про доходи, отримані раніше і підтверджені документально.

Ещё раз: "смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень" явно требует справку о доходах? Обычно под актуализацией подразумевается просто указывание в анкете разных цифирок и никто их подтверждать не просит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 1498149915001501>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, ramaz, valya і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 316515
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 28343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15001)
06.10.2025 20:05
Ринок ОВДП (9853)
06.10.2025 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.