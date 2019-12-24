AlexTk написав:Мабуть, банк за "секретною формулою" сам разраховує планові надєодження на основі наданих документів про доходи, отримані раніше і підтверджені документально.
Ещё раз: "смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень" явно требует справку о доходах? Обычно под актуализацией подразумевается просто указывание в анкете разных цифирок и никто их подтверждать не просит.
Розмію, про що Ви. В смс дословно вимагаєтья надати документи про надходження на рахунки. Я звернувся за роз'ясненнями до кол-центру, і мені у відповідь надіслали посилання на статтю Аліни Терещенко з сайту, яка називається "Отримав смс щодо актуалізації планових надходжень?" І там сказно, що якщо таке має місце, це означає, що банк побачив розбіжності між сумою операцій за період (місяць) і наданими мною раніше документами щодо моїх доходів. І відповідно, якщо я, наприклад, змінив роботу або продав будинок, то мені про це треба повідомити банк, щоб він підкорегував допустимі суми моїх операцій. А оскільки я не робив ані того, ані іншого, мені залишається тільки "поскрести по сусекам", аби пояснити оці розбіжності. Тобто термін "актуалізація планових надходжень" я взяв зі статті, в якій йдеться насправді про трохи інше. Ну і персвумен також підтвердила, що від мене очікується саме інфа про доходи.
Так бы и сразу. Это совсем не про актуализацию.
Там заголовок гораздо длиннее. И в нём есть предложение: "Отримав інформацію про необхідність оновити дані про доходи" Впрочем, не важно. Вполне статья по теме. И ссылка на возможные документы в ней есть. И по этой ссылке фраза "Довідка про доходи з Дії — сформуйте довідку на сайті Дія" в числе вариантов имеется. И даже разрешается её не только в Дие, но и в налоговой получить:
Довідка (відомість) відповідного державного органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків — оформте довідку зручним способом: ▪ в електронному вигляді — в особистому кабінеті податкової служби. ▪ в паперовому вигляді — зверніться у Державну податкову службу України. Довідка повинна містити печатку та підпис державного органу.
Всё правильно. Именно в этой статье читать слова "Документи, що підтверджують джерело походження коштів надішліть на електронну адресу" В них ссылка на список возможных документов, которую я привёл выше и из этой статьи и взял.
AlexTk написав:Вітаю! Отримав від банку смс з вимогою актуалізувати дані щодо планових надходжень. Питання: чи прийме банк документ "Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", отриманий в особистому кабінеті порталу Дія? Дякую.
Можете поділитися причиною такої цікавості банку? Часто купували на значні суми овдп і відповідно отримували погашення за ними?
Значна різниця між фактичними і очікуваними обсягами операцій (розраховується банком самостійно на основі наданих документів про доходи за секретною формулою і не доводиться клієнту). Більшість операцій з ОВДП.
У меня зашла сумма чуть больше указанного месячного дохода.Так эту сумму они за четверили.Хз как они там обороты считают(говорили что вроде между своими счетами уже не считают), но фактически вышло что считают.Сразу вспомнилось как тут человеку 9 миллионов оборота насчитали на швыдком депозите.