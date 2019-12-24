asti написав:Так, не позаздриш тим кому сьогодні - завтра - післязавтра потрібно кредитку у грейс гасити! А я учора після обіду ще встиг вихопити новий папір у додатку - то й не знаю радіти зараз чи засмучуватись...
якраз приклад, чому погашення в останній день інколи може привести до сюрпризів
wild.tomcat написав:я б все ж дозволив би собі з вами не погодитися. все таки банк працює з досить чутливою інформацією, щоб розміщувати її де йому заманеться. можете навести приклади банків, що мають дату "там"?
Даже госреестры давно можно. Что о частных лавочках говорить?