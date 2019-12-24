У мене просто саме на касі закінчились гроші на Кредо , давно не поповнював. Довелось Сеню включити. Воно то на таких сумах копійки набігають , але сам принцип, хіба не свинство ставити такий курс розрахунку
Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:31
Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:06
Додано: Суб 11 жов, 2025 08:48
Re: Sense Bank
з кредитн.лімітом у них те саме -- у тому жирному, розпухлому, неповороткому застосунку нема навіть пари рядків тексту типу “сплатіть до дати хх.хх грошей на суму хххх.хх” інакше візьмемо собі 100грв і якісь смішні %...
так ніби сидять там всі й мріють, “а скільки ще людей вляпається і заплатить ті сотки”.
а тим часом десь у приватах працівниці закликають “заплатіть з універсалки, 10% віддаммо...” і таки й справді віддають.
Ми чогось не знаємо?
Привати збивають гроші з Сенсів, аби потім роздавати людям? 🤔😂😹
Додано: Суб 11 жов, 2025 10:00
Re: Sense Bank
Сеня прислал акцию, 5% КБ на выходных за покупки по всем картам, кроме кобрендинговых. Карта АТБ попадает под условия этой акции?
