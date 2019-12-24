RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1507150815091510

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:31

  Bobua написав:Hotab

Страшні люди.
Страшні.

У мене просто саме на касі закінчились гроші на Кредо , давно не поповнював. Довелось Сеню включити. Воно то на таких сумах копійки набігають , але сам принцип, хіба не свинство ставити такий курс розрахунку
Hotab
 
Повідомлень: 16680
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:06

  Искатель написав:В 17:32 розрахувався карткою АТБ (зранку не зміг), і навіть в додатку дало розстрочку оформити. А от іконка з кешбеком і, власне, сам кешбек... десь заховався (((
Чекаємо до "повного відновлення".

Але бардак у цьому Сенсі...

Чего вы хотели от госбанки?😁
cdj2
 
Повідомлень: 3083
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 08:48

Re: Sense Bank

  Hotab написав:Воно то на таких сумах копійки набігають , але сам принцип, хіба не свинство ставити


з кредитн.лімітом у них те саме -- у тому жирному, розпухлому, неповороткому застосунку нема навіть пари рядків тексту типу “сплатіть до дати хх.хх грошей на суму хххх.хх” інакше візьмемо собі 100грв і якісь смішні %...

так ніби сидять там всі й мріють, “а скільки ще людей вляпається і заплатить ті сотки”.

а тим часом десь у приватах працівниці закликають “заплатіть з універсалки, 10% віддаммо...” і таки й справді віддають.

Ми чогось не знаємо?
Привати збивають гроші з Сенсів, аби потім роздавати людям? 🤔😂😹
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:00

Re: Sense Bank

Сеня прислал акцию, 5% КБ на выходных за покупки по всем картам, кроме кобрендинговых. Карта АТБ попадает под условия этой акции?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 30.08.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
 
