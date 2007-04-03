phantom_systems написав:Рыжекрашеный дед желает всем криптанам доброго утра. Кто ещё жив, конечно.
Добрейшего утречка))) Так то я на споте (баланс усох, конечно), но еще балуюсь ботами - а они все с плечами. Два из девяти ликвидировало. Зато набрал подешевке барахла всякого. АТОМ по 0,001 не брал - я себе такой цены и в мечтах не видел, но кое-что прикупил. Весь вопрос теперь - откупят сразу (V-образно) или растянут на месяцы (или ударят еще раз вниз).Рука тянется продать все сразу, сейчас же
Если этот непредсказуемый дед снова учудит какую-нибудь дичь, например, решит Венесуэлу вместе с Ираном разбомбить к чертям, тогда можем повторить сегодняшний движ. Если уймётся, оно всё само собой отрастёт. Всё-таки самоходный дед Бидон был хорошим вариантом для финансовых рынков.
Могу себе только представить сколько на этом зарабатывают дети рыжего и прислуга зная, что старик прочтет с бумажки или напишет в соцсети в этот раз