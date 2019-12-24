RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1513151415151516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:00

Re: Sense Bank

  Striker написав:Зміна рахунку відбудеться без проблем, якщо я купив у Дії. В даному випадку я купив у Сенс банку, і під час введення адміністрації і процесу ліквідації в мене є сумніви, що зміна рахунку відбудеться без проблем.

"купив у Дії" и "купив у Сенс банку" - это вещи попендикулярные. Дия - это не продавец. Счёт для выплат меняет ДУ у которого бумаги сейчас висят. Если в Дии куплены у Сенса и при этом нет проблем с изменением счёта, значит с этим нет проблем и при других способах покупки у Сенса.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6089
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:52

Re: Sense Bank

  Striker написав:Я просто не встигаю вивести зайві 200к грн із 800к, і вони просто пропадають. Бо ФГВФО гарантує тільки 600к по завершенню воєнного стану через 3 місяці.
cогласно законодательства Украины вот те самые 200к не пропадают - вы как кредитор банка имеете право подать ликвид.комиссии когда она начнет свою работу свои кредиторские требования их поставят в очередь (не помню точно но кажется в четвертую) и они будут погашаться из ликвидационной массы после погашения всех предыдущих очередей. В случае если ликвидационной массы окажется не достаточно для удовлетворения вашей очереди - то опять таки по законодательству Украины - ваши требования будут признаны погашенными ;) - такой Закон. Кстати насколько я помню банки где черед до 4й очереди доходил были (хотя чаще таки нет ;()
WallNutPen
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 08.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:33

Re: Sense Bank

  Striker написав:2. Якщо різні ОВДП, 400к виплати сьогодні, і 400к через 2 тижні, то перші 400к підпадають під фонд, а наступні ОВДП перейдуть під інший банк на вибір чи як? Виплата ОВДП ж гарантується державою, на збанкрутілий банк виплата не піде?

Тут не очень понятно что имеется в виду в отношении ВА. Что она вводится в условном "сегодня?" Я в законе "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вижу следующее:
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
...
6. Обмеження, встановлене пунктом 1 частини п’ятої цієї статті, не поширюється на зобов’язання банку щодо:
...
5) виконання операцій з виплати переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

Т.е. выплата по ОВГЗ после введения ВА скорее всего на его счёт всё таки пройдёт (с чего бы вдруг "на збанкрутілий банк виплата не піде"? Выплата гарантируется, а как её владелец бумаги получит - это уже его проблема), но эти деньги дальше можно переводить, как обычно и ФГВФЛ и расчётов с прочими кредиторами банка они не касаются.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6089
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 1513151415151516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 324329
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 30931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15153)
28.10.2025 16:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.