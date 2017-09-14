RSS
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 21:01

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Тільки у вищосортних вибору тоді не буде.
Почитай про 1917, як то воно було не по парагвайськи

Зараз не 1917 а 2025.
Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%.
Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни.
В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди.
Так що 1917 не буде.
Не знаю цифру 1917 (мне кажется, что вы преуменьшили), но сегодняшнюю цифру вы точно преувеличили.
Эти 10-15% не вищосортні, а просто люди, которые живут богаче основной массы.
К "вищосортним" из них относится небольшая часть.
И прав flyman - он писал совсем не о парагвайском варианте.
Хотя, честно говоря, я в это не верю. По разным причинам.
Хотя бы потому, что нет "направляющей и вдохновляющей", но это не единственная причина. До ситуации 1917 ещё очень далеко.
А о законах в ситуации 1917 говорить смешно. И в случае повторения было бы так же смешно. І тікати тоді було куди так само, як і сьогодні.
