Striker написав:Зміна рахунку відбудеться без проблем, якщо я купив у Дії. В даному випадку я купив у Сенс банку, і під час введення адміністрації і процесу ліквідації в мене є сумніви, що зміна рахунку відбудеться без проблем.
"купив у Дії" и "купив у Сенс банку" - это вещи попендикулярные. Дия - это не продавец. Счёт для выплат меняет ДУ у которого бумаги сейчас висят. Если в Дии куплены у Сенса и при этом нет проблем с изменением счёта, значит с этим нет проблем и при других способах покупки у Сенса.
Striker написав:Я просто не встигаю вивести зайві 200к грн із 800к, і вони просто пропадають. Бо ФГВФО гарантує тільки 600к по завершенню воєнного стану через 3 місяці.
cогласно законодательства Украины вот те самые 200к не пропадают - вы как кредитор банка имеете право подать ликвид.комиссии когда она начнет свою работу свои кредиторские требования их поставят в очередь (не помню точно но кажется в четвертую) и они будут погашаться из ликвидационной массы после погашения всех предыдущих очередей. В случае если ликвидационной массы окажется не достаточно для удовлетворения вашей очереди - то опять таки по законодательству Украины - ваши требования будут признаны погашенными - такой Закон. Кстати насколько я помню банки где черед до 4й очереди доходил были (хотя чаще таки нет ;()
Striker написав:2. Якщо різні ОВДП, 400к виплати сьогодні, і 400к через 2 тижні, то перші 400к підпадають під фонд, а наступні ОВДП перейдуть під інший банк на вибір чи як? Виплата ОВДП ж гарантується державою, на збанкрутілий банк виплата не піде?
Тут не очень понятно что имеется в виду в отношении ВА. Что она вводится в условном "сегодня?" Я в законе "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вижу следующее:
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється: 1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку; ... 6. Обмеження, встановлене пунктом 1 частини п’ятої цієї статті, не поширюється на зобов’язання банку щодо: ... 5) виконання операцій з виплати переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку;
Т.е. выплата по ОВГЗ после введения ВА скорее всего на его счёт всё таки пройдёт (с чего бы вдруг "на збанкрутілий банк виплата не піде"? Выплата гарантируется, а как её владелец бумаги получит - это уже его проблема), но эти деньги дальше можно переводить, как обычно и ФГВФЛ и расчётов с прочими кредиторами банка они не касаются.
Ну и таки да скорее всего ДУ никто блокировать не будет (а если будут, то скорее всего деньги зависнут в ДУ и вопрос о выводе из банка опять же не возникнет) и за две недели счёт можно и поменять.
Всім дякую. Зупинюсь на варіанті - можна хоч мільйон, тільки не в одну дату, краще різні облігації і дати виплат, і не більше 600к (з урахуванням суми на рахунках в банку). А ще краще в декількох банках. Сенс просто найзручніший.
nord5051 написав:Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ
Вітаю!
Ми вже працюємо над впровадженням оформлення Дія.Картки у нас, але, поки що точних термінів запуску продукту немає Якщо картку єПідтримка обирали у «Дії» до 11.08 — виплати й надалі надходитимуть на неї
Щодо інших шляхів через Дію, наразі лише один "обхідний" - ви можете обрати Дія.Картку для виплат від іншого банку, але брокером обирати Sense Bank Без використання Дія.Картки, та якщо не обирали для виплат єПідтримку раніше, на жаль, ніяк(
Валерія 🫧
Два місяці питанню, але банк далі "працює"
Striker написав:Всім дякую. Зупинюсь на варіанті - можна хоч мільйон, тільки не в одну дату, краще різні облігації і дати виплат, і не більше 600к (з урахуванням суми на рахунках в банку). А ще краще в декількох банках. Сенс просто найзручніший.
Раніше можна було користуватись і я також обирав варіант, коли гроші з різних обліг заходили в сенс, а далі розкидав їх як мені було зручно. Зараз це може мати низку додаткових питань. Ну і накінець неясно, чи готові партнери фінансувати суттєво збільшувану соціалку і бюджетну сферу та забезпечувати сталий курс і прибуток в нац.валюті на рівні +16% через всілякі долари.