Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:36
Striker написав:
Скажіть, будь ласка, при поповненні Red 2.0 готівкою в касі, як швидко гроші будуть на рахунку? Щоб при купівлі ОВДП чи переказі не нарахувались відсотки за овердрафт.
Якщо поповнення було із використанням картки, то на балансі кошти будуть одразу, а по рахунку поповнення пройде протягом дня.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:13
Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?
Якщо ви не знайшли певний тип облігацій в Sense SuperApp та бажаєте їх купити на суму понад 1 000 000 гривень, 50 000 доларів або євро — перед проведенням аукціону надішліть лист на електронну адресу securities@sensebank.com.ua
.
В листі вкажіть ваші ПІБ, РНОКПП та номер телефону, а також тип облігацій та їх суму 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 19 лис, 2025 17:21
що з додатком. У всіх проблеми з входом ?
Додано: Сер 19 лис, 2025 17:29
edgar_po написав:
що з додатком. У всіх проблеми з входом ?
Говорят, что так теперь надо:
Тимчасово закрили вхід до застосунку для стабілізації роботи сервісів ⚠️
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутися до вас 🙏🏼
"Если у вас нету дома, пожары ему не страшны"
Додано: Сер 19 лис, 2025 18:07
edgar_po написав:
що з додатком. У всіх проблеми з входом ?
Мали тимчасові складнощі, нараз вже все ок 👌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Чет 20 лис, 2025 17:58
Вопрос к офпреду. Напомнило мне SSA, что на днях грохнет мне все орехи, если не проявлю активности. В правилах вижу такое:
8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ
...
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.
Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?
Ну и до кучи, по нынешней развлекухе с виртуальными скретчкартами свалилась акция "5% за всё". Это действительно за всё или опять таки с учётом исключений орехопрошраммы, т.е., например, за оплату мобильной связи зуськи?
moveton написав:
Вопрос к офпреду. Напомнило мне SSA, что на днях грохнет мне все орехи, если не проявлю активности. В правилах вижу такое:
8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ
...
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.
Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?
Ну и до кучи, по нынешней развлекухе с виртуальными скретчкартами свалилась акция "5% за всё". Это действительно за всё или опять таки с учётом исключений орехопрошраммы, т.е., например, за оплату мобильной связи зуськи?
Не за все. Тільки за ті покупки, які передбачені програмою. У Сенса проблеми з формулюванням.
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:42
Navegantes написав:
Не за все. Тільки за ті покупки, які передбачені програмою. У Сенса проблеми з формулюванням.
Это ответ на оба пункта? То, что Сеня 5% за действительно всё не заплатит - это я даже не сомневался. А вот по определению активности в 8.1.4 не так очевидно.
