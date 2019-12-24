RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 22:43

Застосунок

Останнім часом якось почастішали проблеми з входом в застосунок
l_e_x
 
Повідомлень: 173
З нами з: 04.07.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:43

  l_e_x написав:Останнім часом якось почастішали проблеми з входом в застосунок

20.11 з 22:00 до 23:30 проводились технічні роботи у застосунку, у зв'язку з чим вхід до нього був тимчасово недоступний. Зараз застосунок працює в штатному режимі 👌🏻

Ось тут ви можете слідкувати за анонсами https://t.me/sense_community/194251 😉
Це телеграм спільнота, де є представники банку)

*Валерія 🐈‍⬛
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13218
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 17:54

Re: Sense Bank

А игры с карточками больше не будет?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 09.09.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:18

  Arien написав:А игры с карточками больше не будет?

"Незабаром"
alibob
 
Повідомлень: 751
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 18:25

  moveton написав:Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?

по Вайту 6211 зарахували в оборот для уникнення абонки
KVV
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 23:36

  KVV написав:
  moveton написав:Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?

по Вайту 6211 зарахували в оборот для уникнення абонки

Для абонки я знаю, что засчитывают. Там это легко сразу проверяется. А вот в орехопрограмме может быть своя атмосфера. Там похоже, что нет, потому, что у меня было 6211 4 ноября, а предупреждение от аннулировании орехов пришло 10го. Да и в октябре было... Поэтому хотелось бы от офпреда точно услышать какую "любую покупку" в ней надо. А то ж там, пока не аннулируют, не узнаешь.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6209
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 08:52

  moveton написав:Поэтому хотелось бы от офпреда точно услышать какую "любую покупку" в ней надо.
А то ж там, пока не аннулируют, не узнаешь.
:!: :!:

:twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1921 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
