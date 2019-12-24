RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1523152415251526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 09:00

  moveton написав:
  Navegantes написав:Ясно. І при такому бізнесі треба зважати на комісію 50 грн/міс? :roll:

— Послушай, — вмешалась Джейнис. — Если царь так богат, отчего бы ему не расплатиться с нами?
— Царь никогда не платит за то, что может получить даром, — ответил ферра. — Поэтому он и богат.

(С) "Царская воля"


"С этими словами он исчез" (источник тот же)
Navegantes
 
Повідомлень: 567
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:05

candidat
Дійсно, плата за обслуговування пакета послуг White можна уникнути, лише якщо виконується хоча б одна з умов:
▪️ загальна сума покупок за картками з пакета перевищить 2 500 грн
▪️ або залишок коштів на всіх рахунках в банку буде перевищувати 50 000 грн

Натомість можу вам порадити розглянути, наприклад, кредитно-дебетову картку Хамелеон - вона безкоштовна в обслуговуванні, якщо не користуватись кредитними коштами та підключити безкоштовні push-сповіщення замість смс (додаю інструкцію: https://help.sensebank.com.ua/360016999079 )🙌
А ось тут можете детально ознайомитись з тарифами картки: https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cam ... 082025.pdf

*Валерія 🐈‍⬛
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13221
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:18

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:загальна сума покупок за картками з пакета перевищить 2 500 грн
буде ВІД 2500, тобто і 2500 достатньо!!
Перевірено :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6773
З нами з: 05.05.21
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 14:50

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Натомість можу вам порадити розглянути, наприклад, кредитно-дебетову картку Хамелеон

Встречное предложение Сенс Банку: рассмотреть создание долларового и еврового бесплатного Хамелеона. Хотя бы и без КЛ (пусть он тогда Хамелеон и одноцветный). Тогда и нам будет что рассматривать :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6262
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 19:17

Товариство, роками, але дуже здаля, спостерігаю, як ви жерете цей кактус, але лише зараз з'явилося натхнення доєднатися до вас. Враховуючи, що прозорість умов та тарифів тут ніколи не були у пріоритеті, порадьте, як сюди правильно зайти. На зараз, цікавить картка АТБ та кредитка з лімітом (про 100 грн в курсі), можливо також славнозвісні розстрочки на 3 міс. Також цікавить безкоштовний фізичний пластик (про 0,5% за NFC в курсі). Що порадите:
- відкрити RED 2.0, а до нього АТБ (ніби хтось згадував, що має таку конфігурацію);
- купити АТБ в АТБ (вони ще є у продажу?), а далі пробувати окремо RED 2.0 (так буває?)?
Плюсів Хамона на даний момент не бачу (платити 100-ку не планую), може я сліпий?
РД буде датою відкриття договору, фактичного відкриття кредитної лінії? СЕП на погашення має відлежатися чи можна і у РД до 18:00 присилати?
Про наявність реферальної програми теж знаю.
klug
 
Повідомлень: 8965
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 19:52

Re: Sense Bank

  klug написав:- купити АТБ в АТБ (вони ще є у продажу?), а далі пробувати окремо RED 2.0 (так буває?)?

А зачем так далеко ходить? АТБ с отдельным счётом открывается в SSA в любой момент. Может и сразу со своим КЛ. Может без него, но в любом случае есть возможность перенести на него лимит с другой кредитки. Вот на RED 2.0 может не быть предложения. Пластик бесплатно получается к любой карте. Делать ли карты допками или на раздельных счетах - это каждый сам себе решает. У меня есть и хамон и RED и АТБ и Выгода и пакеток веер. И все на отдельных счетах. Под условия выше можно просто открыть АТБ и попросить для неё КЛ.

  klug написав:РД буде датою відкриття договору, фактичного відкриття кредитної лінії? СЕП на погашення має відлежатися чи можна і у РД до 18:00 присилати?

РД - это активации карты. СЭП в погашение засчитывается сразу.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6262
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 20:22

  klug написав:Товариство, роками, але дуже здаля, спостерігаю, як ви жерете цей кактус, але лише зараз з'явилося натхнення доєднатися до вас. Враховуючи, що прозорість умов та тарифів тут ніколи не були у пріоритеті, порадьте, як сюди правильно зайти. На зараз, цікавить картка АТБ та кредитка з лімітом (про 100 грн в курсі), можливо також славнозвісні розстрочки на 3 міс.
1. Також цікавить безкоштовний фізичний пластик (про 0,5% за NFC в курсі).
2.Що порадите: відкрити RED 2.0, а до нього АТБ (ніби хтось згадував, що має таку конфігурацію); купити АТБ в АТБ (вони ще є у продажу?), а далі пробувати окремо RED 2.0 (так буває?)? 
3.Плюсів Хамона на даний момент не бачу (платити 100-ку не планую), може я сліпий? 
4.РД буде датою відкриття договору, фактичного відкриття кредитної лінії? СЕП на погашення має відлежатися чи можна і у РД до 18:00 присилати?
Про наявність реферальної програми теж знаю.

Пардон. Чуток модифікував ваші запити ))

Та відкривайте все і багато. Бо тут не знаєш шо/коли стане в нагоді. Та й, наприклад, ліміти на готівку прив'язуються до кожної картки/рахунку окремо.
1. В принципі, пластик нашару і так. Можна через НП можна і у від-ні. У мене все вже тільки жижітал.
2. Ред зараз вже кредитно-дебетний, то раджу його зразу і відкрити і почекати тиждень-два, шо може таки дадуть ліміт ) Але можна зразу у менагера спробувати отримати ліміт. І вже до кредитного Реда прив'язати і АТБ і Вигоду.
3. У мене Хамон тільки дебетний. У нього є шарова р2р-штовхачка на 20К/міс. Але сьогодні вже і СЕПи літають за 0..20хв.
З шарових дебеток я знаю крім отакого Хамона ще ПрофіПлей. Може і Вигода в дебетном вар-ті. Але валютки тільки в Пакеті з умовною абонкою :wink:
4. РД так -- дата підписання. Підгадуйте :wink:
СЕПи, що зайшли до 18:00 (навіть, 19:00) приходуються поточним оперднем в погашення кредитки.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6773
З нами з: 05.05.21
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 20:25

Re: Sense Bank

  moveton написав:РД - это активации карты
Точна? Тобто можна замовити Ред, а потім, наприклад, 2 тижня почекати своєї улюбленої дати і активувати і... буде таки моя дата аХтивації як РД?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6773
З нами з: 05.05.21
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 20:38

Re: Sense Bank

  klug написав:Плюсів Хамона на даний момент не бачу (платити 100-ку не планую)

Якщо має максимальних 50К КЛ, то купляєте папери, які дають +500/міс -100=+400.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7200
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
 
2
4
  #<1 ... 1523152415251526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Solar_simfi і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1262 341024
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 гру, 2025 18:24
nord
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 35633
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15259)
10.12.2025 20:38
Ринок ОВДП (10261)
10.12.2025 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.