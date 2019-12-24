Тут соглашусь, что слово "треба" не верное. Нужно исправить на "достатньо". Но поскольку Украина с таким же багом в ПДД спокойно живёт, то можно и оставить
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:21
Re: Sense Bank
Тут соглашусь, что слово "треба" не верное. Нужно исправить на "достатньо". Но поскольку Украина с таким же багом в ПДД спокойно живёт, то можно и оставить
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:08
До речі, банка саме в РД може списати по рахунку оплату за товар, що була здійснена за -2..3дн до цього! А клієнт то вже загасився за 1..2 дня до того, і загасився тою сумо, що і була відображена на момент покупки. Хоча там було тільки блокування по картці.
Алюська такі блокування ЗРАЗУ відображає як поточна заборг-ть... хоча реально вона стає такою ПІСЛЯ проведення по рахунку і клієнт може реально втратити на грейсі +30 дн
Новачки навіть з-за цього перестають користуватися кредиткою за 2..3 дн до РД.
Ну а свинорили навпаки підгадують ці 1..2 дні для самого-самого повного грейсу
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:10
Банк не може гарантувати, що погашення, здійснене в РД точно встигне фіналізуватися по рахунку, через що і рекомендовано вносити кошти мінімум за добу.
Ви можете внести кошти і в день розрахункової дати, проте в такому випадку є ризик, що операція поповнення не встигне фіналізуватися, і РКО буде списано.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:37
Re: Sense Bank
Вот было бы слово "рекомендовано", то всё было бы правильно. Но если написано "треба", то получается, что в любом другом случае избежать комиса не получится, а оно пока не так.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:54
“Є сенс стежити, аби до розрахункової дати кожного місяця на картці був позитивний баланс!” - така перша фраза повідомлення взагалі є зайвою, бо будь-яка дата від однієї РД до іншої входить в період «до розрахункової дати кожного місяця», а для уникнення плати за РКО нас цікавить баланс саме на РД.
Загалом Сенсу рекомендовано попрацювати над формулюваннями в своїх повідомленнях.
|