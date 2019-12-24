Тут соглашусь, что слово "треба" не верное. Нужно исправить на "достатньо". Но поскольку Украина с таким же багом в ПДД спокойно живёт, то можно и оставить
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:21
Тут соглашусь, что слово "треба" не верное. Нужно исправить на "достатньо". Но поскольку Украина с таким же багом в ПДД спокойно живёт, то можно и оставить
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:08
До речі, банка саме в РД може списати по рахунку оплату за товар, що була здійснена за -2..3дн до цього! А клієнт то вже загасився за 1..2 дня до того, і загасився тою сумо, що і була відображена на момент покупки. Хоча там було тільки блокування по картці.
Алюська такі блокування ЗРАЗУ відображає як поточна заборг-ть... хоча реально вона стає такою ПІСЛЯ проведення по рахунку і клієнт може реально втратити на грейсі +30 дн
Новачки навіть з-за цього перестають користуватися кредиткою за 2..3 дн до РД.
Ну а свинорили навпаки підгадують ці 1..2 дні для самого-самого повного грейсу
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:10
Банк не може гарантувати, що погашення, здійснене в РД точно встигне фіналізуватися по рахунку, через що і рекомендовано вносити кошти мінімум за добу.
Ви можете внести кошти і в день розрахункової дати, проте в такому випадку є ризик, що операція поповнення не встигне фіналізуватися, і РКО буде списано.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:37
Вот было бы слово "рекомендовано", то всё было бы правильно. Но если написано "треба", то получается, что в любом другом случае избежать комиса не получится, а оно пока не так.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:54
“Є сенс стежити, аби до розрахункової дати кожного місяця на картці був позитивний баланс!” - така перша фраза повідомлення взагалі є зайвою, бо будь-яка дата від однієї РД до іншої входить в період «до розрахункової дати кожного місяця», а для уникнення плати за РКО нас цікавить баланс саме на РД.
Загалом Сенсу рекомендовано попрацювати над формулюваннями в своїх повідомленнях.
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:25
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:37
Я так понимаю, что "фіналізуватися по рахунку" подразумевает "на момент, когда Аллюсик захочет заняться расчётом кредитных комиссий". Не уверен, что НБУ вообще имеет какие-то требования с такой привязкой.
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:27
Товариство, вчора зареєструвався. Алка несподівано заявила, що вже знає мене багато років, тому за рефералку від горіхів лише шкаралупа. Довго думав, що це за дата така, бо точно ніколи не мав із Алкою справи напряму (купляв ОВДП у Дії, але часовий період зовсім не б'ється). Виглядає так, що реєстрацію ФОП у податковій Алка сприймає як "дату знайомства".
Оцінив роботу відомих "смузистів". Смузі явно зелене, я навіть підозрюю з чим... Після онбордингу половина інтерфейсу не працювала, поки не перезапустив застосунок - тоді виявилося, що він ще не прогнав усі екрани онбордингу. З формулюваннями та граматикою у банки дійсно біда.
Після реєстрації, у сповіщеннях було повідомлення, що є шанс отримати RED 2.0, якщо заповнити анкету. Анкета вкотре запитала усі ті дані, що щойно були заповнені при реєстрації. Після цього, подзвонив скоринг, знову запитав усе те саме - ніби нормально поговорили і далі увесь день тиша. Це вже відмова чи треба чекати поки голова правління розгляне моє подання? У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?
