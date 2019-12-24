|
Sense Bank
Sense Bank
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:21
Navegantes написав:
"Мінімум за добу" - це конкретний момент і тут двоякого трактування я не бачу, і якщо можна гаситися в РД і РКО не буде списано, то це вже не "мінімум за добу".
Тут соглашусь, что слово "треба" не верное. Нужно исправить на "достатньо". Но поскольку Украина с таким же багом в ПДД спокойно живёт, то можно и оставить
moveton
- Повідомлень: 6275
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 771 раз.
Профіль
3
7
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:08
moveton написав: Navegantes написав:
Значить банк просто бреше у своїх пушах. Бо фраза "Щоб цього уникнути, треба погасити заборгованість мінімум за добу до розрахункової дати" не про нагадування, це якраз про умову уникнення плати за РКО.
Ну зачем же брешет? Если погаситься до РД, то таки соточку не спишут. Он же не обещает, что если в РД, то спишут обязательно. Официально РД - это такая серая зона.
До речі, банка саме в РД може списати по рахунку оплату за товар, що була здійснена за -2..3дн до цього! А клієнт то вже загасився за 1..2 дня до того, і загасився тою сумо, що і була відображена на момент покупки. Хоча там було тільки блокування по картці.
Алюська такі блокування ЗРАЗУ відображає як поточна заборг-ть... хоча реально вона стає такою ПІСЛЯ проведення по рахунку і клієнт може реально втратити на грейсі +30 дн
Новачки навіть з-за цього перестають користуватися кредиткою за 2..3 дн до РД.
Ну а свинорили навпаки підгадують ці 1..2 дні для самого-самого повного грейсу
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6780
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 1349 раз.
Профіль
5
1
1
12
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:10
Navegantes написав: moveton написав: Navegantes написав:
Значить банк просто бреше у своїх пушах. Бо фраза "Щоб цього уникнути, треба погасити заборгованість мінімум за добу до розрахункової дати" не про нагадування, це якраз про умову уникнення плати за РКО.
Ну зачем же брешет? Если погаситься до РД, то таки соточку не спишут. Он же не обещает, что если в РД, то спишут обязательно. Официально РД - это такая серая зона.
"Мінімум за добу" - це конкретний момент і тут двоякого трактування я не бачу, і якщо можна гаситися в РД і РКО не буде списано, то це вже не "мінімум за добу".
Банк не може гарантувати, що погашення, здійснене в РД точно встигне фіналізуватися по рахунку, через що і рекомендовано вносити кошти мінімум за добу.
Ви можете внести кошти і в день розрахункової дати, проте в такому випадку є ризик, що операція поповнення не встигне фіналізуватися, і РКО буде списано.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
- Представник банку
- Повідомлень: 13224
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1437 раз.
Профіль
2
2
2
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:37
Sense Bank написав:
Банк не може гарантувати, що погашення, здійснене в РД точно встигне фіналізуватися по рахунку, через що і рекомендовано
вносити кошти мінімум за добу.
Вот было бы слово "рекомендовано", то всё было бы правильно. Но если написано "треба", то получается, что в любом другом случае избежать комиса не получится, а оно пока не так.
moveton
- Повідомлень: 6275
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 771 раз.
Профіль
3
7
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:54
moveton написав: Sense Bank написав:
Банк не може гарантувати, що погашення, здійснене в РД точно встигне фіналізуватися по рахунку, через що і рекомендовано
вносити кошти мінімум за добу.
Вот было бы слово "рекомендовано", то всё было бы правильно. Но если написано "треба", то получается, что в любом другом случае избежать комиса не получится, а оно пока не так.
“Є сенс стежити, аби до розрахункової дати кожного місяця на картці був позитивний баланс!” - така перша фраза повідомлення взагалі є зайвою, бо будь-яка дата від однієї РД до іншої входить в період «до розрахункової дати кожного місяця», а для уникнення плати за РКО нас цікавить баланс саме на РД.
Загалом Сенсу рекомендовано попрацювати над формулюваннями в своїх повідомленнях.
Navegantes
- Повідомлень: 575
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 151 раз.
Профіль
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:25
Sense Bank написав:
Банк не може гарантувати, що погашення, здійснене в РД точно встигне фіналізуватися по рахунку, через що і рекомендовано вносити кошти мінімум за добу.
Як це?
А які вимоги НБУ по проведенню/розподіленню по рахунку 2620 особистих коштів клієнта, що надійшли СЕПом поточним оперднем?
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6780
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 1349 раз.
Профіль
5
1
1
12
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:37
Amethyst написав: Sense Bank написав:
Банк не може гарантувати, що погашення, здійснене в РД точно встигне фіналізуватися по рахунку, через що і рекомендовано вносити кошти мінімум за добу.
Як це?
А які вимоги НБУ по проведенню/розподіленню по рахунку 2620 особистих коштів клієнта, що надійшли СЕПом поточним оперднем?
Я так понимаю, что "фіналізуватися по рахунку" подразумевает "на момент, когда Аллюсик захочет заняться расчётом кредитных комиссий". Не уверен, что НБУ вообще имеет какие-то требования с такой привязкой.
moveton
- Повідомлень: 6275
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 771 раз.
Профіль
3
7
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:27
Товариство, вчора зареєструвався. Алка несподівано заявила, що вже знає мене багато років, тому за рефералку від горіхів лише шкаралупа. Довго думав, що це за дата така, бо точно ніколи не мав із Алкою справи напряму (купляв ОВДП у Дії, але часовий період зовсім не б'ється). Виглядає так, що реєстрацію ФОП у податковій Алка сприймає як "дату знайомства".
Оцінив роботу відомих "смузистів". Смузі явно зелене, я навіть підозрюю з чим... Після онбордингу половина інтерфейсу не працювала, поки не перезапустив застосунок - тоді виявилося, що він ще не прогнав усі екрани онбордингу. З формулюваннями та граматикою у банки дійсно біда.
Після реєстрації, у сповіщеннях було повідомлення, що є шанс отримати RED 2.0, якщо заповнити анкету. Анкета вкотре запитала усі ті дані, що щойно були заповнені при реєстрації. Після цього, подзвонив скоринг, знову запитав усе те саме - ніби нормально поговорили і далі увесь день тиша. Це вже відмова чи треба чекати поки голова правління розгляне моє подання? У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?
klug
- Повідомлень: 8969
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 1270 раз.
Профіль
1
4
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:33
moveton написав: Amethyst написав: Sense Bank написав:
Банк не може гарантувати, що погашення, здійснене в РД точно встигне фіналізуватися по рахунку, через що і рекомендовано вносити кошти мінімум за добу.
Як це?
А які вимоги НБУ по проведенню/розподіленню по рахунку 2620 особистих коштів клієнта, що надійшли СЕПом поточним оперднем?
Я так понимаю, что "фіналізуватися по рахунку" подразумевает "на момент, когда Аллюсик захочет заняться расчётом кредитных комиссий". Не уверен, что НБУ вообще имеет какие-то требования с такой привязкой.
Комісію за РКО банк знімає після 19.00 у РД. Тобто, якщо кошти «фіналізувалися» на рахунку до 18.00, то списання комісії не буде. Я, коли бажав уникнути комісії, гасив напередодні РД і в цей же день користувався карткою для покупок, списання за якими відбувалися вже у новому розрахунковому періоді.
Navegantes
- Повідомлень: 575
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 151 раз.
Профіль
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:38
klug написав:
Товариство, вчора зареєструвався. Алка несподівано заявила, що вже знає мене багато років, тому за рефералку від горіхів лише шкаралупа. Довго думав, що це за дата така, бо точно ніколи не мав із Алкою справи напряму (купляв ОВДП у Дії, але часовий період зовсім не б'ється). Виглядає так, що реєстрацію ФОП у податковій Алка сприймає як "дату знайомства".
Оцінив роботу відомих "смузистів". Смузі явно зелене, я навіть підозрюю з чим... Після онбордингу половина інтерфейсу не працювала, поки не перезапустив застосунок - тоді виявилося, що він ще не прогнав усі екрани онбордингу. З формулюваннями та граматикою у банки дійсно біда.
Після реєстрації, у сповіщеннях було повідомлення, що є шанс отримати RED 2.0, якщо заповнити анкету. Анкета вкотре запитала усі ті дані, що щойно були заповнені при реєстрації. Після цього, подзвонив скоринг, знову запитав усе те саме - ніби нормально поговорили і далі увесь день тиша. Це вже відмова чи треба чекати поки голова правління розгляне моє подання? У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?
Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.
Navegantes
- Повідомлень: 575
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 151 раз.
Профіль
2
1
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
