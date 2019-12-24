|
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:56
Navegantes написав:
Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.
Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає?
1
4
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:30
klug написав:
Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.
Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає?
Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:44
Navegantes написав:
Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.
Як я вже детально описав, після реєстрації було лише повідомлення із запрошенням заповнити анкету
. Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі не було
. Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.
Хочу зрозуміти' чи тут відмови взагалі не приходить; чи це типово, що розгляд може тривати довго, а може тут взагалі треба розгадати якийсь смузі-судоку, щоб з'ясувати більше інформації.
1
4
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:49
klug написав:
Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.
Як я вже детально описав, після реєстрації було лише повідомлення із запрошенням заповнити анкету
. Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі не було
. Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.
Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу
- варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:04
Navegantes написав:
Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.
КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?
1
4
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:21
klug написав:
Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.
КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?
А навіщо чекати далі? Ініціюєте відкриття, дали ліміт - ок, не дали ліміт - теж варіант. Тоді вже прийдеться так чи інакше чекати. Якщо не ініціювати відкриття, а чекати пропозиції вже з погодженим лімітом - а чи так це зараз працює? Бо раніше було трохи інакше. Я бачив суму ще до етапу відкриття і вирішував чи потрібна мені ще одна кредитка.
Члену родини дали пропозицію по Red 2.0 ще три місяці тому, але ліміту так і не насипали за цей час. То ж просто лежить картка. Ні холодно, ні гаряче))
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:22
klug написав:
Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.
КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?
Сміливо тапайте по Ред.
Зараз це кредитно-дебетова картка. Вона зразу відкриється як дебетка, активуйте її і чекайте... у моря погоди. А шо робить
Я б з такою КІ зразу налив 200К
Але ж ви ФОП, то можуть ще 1..2 доби перевіряти, реєструвати у дорожно-патрульній службі
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:47
Amethyst написав:
Але ж ви ФОП, то можуть ще 1..2 доби перевіряти, реєструвати у дорожно-патрульній службі
До доби - це постановка на облік уже відкритого рахунку. На due diligence для ФОПа у наш час треба 10 хв і підписка на популярні сервіси. Хіба вони замовлять позачергову виїзну перевірку за адресою реєстрації (поки нікого не було). Крім того, що колючий, то якийсь це кактус геть дубовий.
Додано: Чет 11 гру, 2025 23:02
Navegantes написав:
Комісію за РКО банк знімає після 19.00 у РД. Тобто, якщо кошти «фіналізувалися» на рахунку до 18.00, то списання комісії не буде
Но разве НБУ обязывает иметь именно такой регламент? Кроме того, если формально по обещаниям, то эти вещи не связанные. Технически Алка имеет право посчитать и по состоянию счёта на 00:00:00 РД, а проводку оплаты комиса даже и продолжать делать в 19:00. Не вижу чем это нарушает нынешнюю справку и какие-от требования НБУ. Фактически сейчас да, достаточно поступления на счёт до 18:00 РД. Но формально Алка разрешает себе поступления в РД в расчёт по этой дате уже не включать, пусть СЭП по счёту и выполнится. Поэтому я и называю РД серой зоной.
Navegantes написав:
Я, коли бажав уникнути комісії, гасив напередодні РД і в цей же день користувався карткою для покупок, списання за якими відбувалися вже у новому розрахунковому періоді.
Это уже другая тема. Причём, как показывают Глобус с Идеей, в общем случае очень коварная
У Алки, пожалуй, по ней сейчас самый гуманный вариант.
