Додано: Чет 11 гру, 2025 23:51

alex_dvornichenko написав: ЛАД написав: Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме.

А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры? Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме.А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры?

Не вижу смысла об этом говорить сейчас, я даже не могу представить чем и когда закочится это война. Дорогу осилит идущий. Будет диспозиция итоговая буду готов делать прогнозы.

А деньги есть, вот Ахметов - группа «Метинвест» Рината Ахметова строит крупный завод по производству «зеленой» стали в итальянском городе Пьомбино, в регионе Тоскана; проект стоимостью €2,5 млрд начался в 2025 году и будет использовать украинское сырье.

Думаю что он бы и тут построил бы это, но тут его предприятия тупо бомбят, ясен перец что он строить ничего нового не будет. Вопрос безопасности инвестиций, собственно итогов конца войны - ключевой фактор в вопросе инвестиций. Не вижу смысла об этом говорить сейчас, я даже не могу представить чем и когда закочится это война. Дорогу осилит идущий. Будет диспозиция итоговая буду готов делать прогнозы.А деньги есть, вот Ахметов - группа «Метинвест» Рината Ахметова строит крупный завод по производству «зеленой» стали в итальянском городе Пьомбино, в регионе Тоскана; проект стоимостью €2,5 млрд начался в 2025 году и будет использовать украинское сырье.Думаю что он бы и тут построил бы это, но тут его предприятия тупо бомбят, ясен перец что он строить ничего нового не будет. Вопрос безопасности инвестиций, собственно итогов конца войны - ключевой фактор в вопросе инвестиций.

... в настоящее время оценивает, что по состоянию на 31 декабря 2024 года общая стоимость восстановления Украины составит 524 миллиарда долларов США (506 миллиардов евро) в течение следующего десятилетия

Не знаю, что такое "зелёная" сталь.Но почему он не строил такой завод в Украине до войны? Денег у него тогда точно было больше. И я, например, не знаю, он строит это именно как "Метинвест" или в качестве какой-то европейской компании за кредитные деньги, которые украинскому "Метинвесту" не дали бы. Ну, это уже мои домыслы, но первый вопрос остаётся. И металлургия это тоже полусырьевая отрасль и она была неплохо развита и в Украине - одна из двух отраслей наряду с с/х с наибольшей экспортной выручкой.Металлургические заводы у нас до войны тоже модернизировались. Это делали и Пинчук, и Тарута, и Ахметов, и Миттал. Вот посмотрел крупнейшие модернизации:АрселорМиттал Кривой Рог – $5+ млрд - 2005–2021Запорожсталь – $1+ млрд - 2011–2020Интерпайп Сталь – $700 млн просто построили новый завод с нуля - 2006–2012Азовсталь – до $500 млн (до войны) - 2000–2010ММК им. Ильича – сотни млн $Вы видите цифры?Большие. По украинским меркам.Но это сотни миллионов, миллиарды долларов.А у нас прямые потери от войны сотни миллиардов долларов.Это, правда, деньги не только на то, чтобы не только "восстановить как было", но и "восстановить лучше" (с учётом стандартов ЕС, климатической устойчивости, модернизации).Но даже только прямой ущерб на 31 декабря 2024 составлял $176 млрд. Сегодня, понятно, значительно больше.