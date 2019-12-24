|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:16
Boundless написав:
Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?
не мали б випасти...
Boundless написав:
Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?
Оце і є овер на 1 день. Але ви залишилися в грейсі. Якусь +1 копієчку таки нарахують в наступну РД
