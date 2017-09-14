RSS
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 18:51

Запад нам поможет!

Запад нам поможет!

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Хотя: если на последние новости посмотреть - выходит, что денег на, например, "оставить без света всю Одессу" может и хватить...
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,

Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.

90 ярдів євро кредитів на підході
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:03

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав: ну понятно що зрозуміло, тому я й проти енергетичного перемиря.
Іще б росіяни так як по одесі і на львів ракети випускали то взагалі б класно було. Егеж?)))
Пан Будівельник, головне в одесі це порти, а не горілчані генделики)
Серьозно?
Тобто якщо ти не в піхоті на нулі - то ти ЗСУ не потрібен?
Я правильно зрозумів твою ГЕНІТАЛЬНУ думку?

Для економіки - все одно де генеруються податки....
Для ЗСУ краще щоб податки генерувались на виробництві зброї....
Але якщо забрати в селян можливість генерувати податки шляхом випуску продуктів харчування - то зброя в ЗСУ нафік буде не потрібна через три дні закінчення харчів.
Тому тролейбус нафік не потрібен... але якщо він везе робітників на завод -то потрібен.
Генделик нафік не потрібен -але якщо він через продаж товарів з податковим навантаженням 70-80% від ціни продажу - створює умови по яким жінка Бандерлога отримує не обезцінені фантики а повновісні гривні...

Серйозно. Обєм генерації прибутку державі від генделиків переоцінений.) Це ще один податок, просто на алкашів)
Бандерлог одразу повновісні гривні міняє на повновісні доляри і закопує їх під грушу. Жінка в цій схемі лишня.)
Харчі привезуть так само як привозять зброю і паливо так що надувати щоки не треба.
Я розумію що офіційно працюючі генделики шкодили твоїй контрабанді і безподатковому продажу вина через церковні крамниці російської православної церкви.
Але ТИ - поки що не 40 млн Українців..
Тому будеш мати час почитай не тільки цифри втрат від контрафактного продажу того ж тютюну, а й цифри прибутку Бюджету від продажу в генделиках.
Не буде офіційних платників податків генделиків - алконавти не зникнуть і збільшать споживання контрабасного алкоголю і тютюну.. і коли це збільшення приведе до падіння ТВОЄЇ зарплати в ЗСУ ти перший станеш на диби.
Тому
Поки тобі платять за податки з генделиків в тому числі - не тявкай на працівників генделиків, бо собака яка кусає господара під час годування-як правило здихає з голоду.

ПС
У 2024 році надходження акцизного податку до загального фонду державного бюджету України становили 133,6 млрд грн з вироблених та ввезених підакцизних товарів.
Щодо тютюнових виробів, то минулого року надходження становили 96,6 млрд грн, що на 20,3% (16,3 млрд грн) перевищує показники 2023 року та на 7,7% більше запланованого показника доходів.

Так от щоб ти зрозумів
Націнка в мене на тютюнові вироби становить 5%..
Тобто Для того щоб Держава отримала 96,6 млрд грн - вона дозволила генделикам отримати 4,8 млрд грн...
Щоб ти зрозумів пропорцію
Це коли ти купуєш каністру вина за 300 грн і продаєш на розлив по 500 гра за 315 ( а не за 1200 як це ти робив).
Допетрав
Що таке робота генделика?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 20 гру, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:12

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,

Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.

90 ярдів євро кредитів на підході

Нам не вистачає. Україні недостатньо 90 млрд євро від ЄС, потрібно далі працювати над репараційним кредитом — міністр фінансів

"Нужно больше золота!"
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:37

масло

масло

  Schmit написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.

90 ярдів євро кредитів на підході

Нам не вистачає. Україні недостатньо 90 млрд євро від ЄС, потрібно далі працювати над репараційним кредитом — міністр фінансів

"Нужно больше золота!"

нагадує цих героїв:
https://www.doslidy.org.ua/stories/st-maslo.htm
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:41



Ти працювати і платити податки не пробував ?

Лише на форумі триндишь ... на фінансовому форумі
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:45

  АндрейМ написав:
  yama написав: Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола

Простите, а кто такую задачу ставит? Украинцы мужского пола естественно вымирают в довольно раннем возрасте, а новых не рожают. Тут нет "вопроса", который требует "решения".
  yama написав: и молодежи до 22 (или сколько ?) кто может уезжать

С этим согласен.

Народити мало:
Українська система освіти втратила понад 200 тисяч потенційних вступників до ВНЗ, які після закінчення шкіл мали б вступати на бакалаврат. Про це розповів Олег Шаров під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти.
За його словами, у 2008 році в Україні народилося приблизно 510 тисяч дітей, які мали б у 2025 році завершити навчання в школах. Однак свідоцтво про базову середню освіту у 2023 році отримала лише 371 тисяча осіб, тобто 140 тисяч дітей втратили зв’язок з Україною. Хтось — через виїзд за кордон, а хтось — через перебування на ТОТ. З тих, хто отримав базову середню освіту, 243 тисячі продовжили навчання у 10-х класах або закладах профтехосвіти. Свідоцтво про повну загальну середню освіту у 2025 році отримала 231 тисяча школярів — ще на 12 тисяч менше.
З них на НМТ зареєструвалися 178 тисяч дітей, склали його — 155 тисяч, і лише 122 тисячі вступили до ЗВО. Це трохи більше 20% дітей, які народилися у 2008 році. https://vseosvita.ua/c/news/post/115256

А скільки % залишиться до 23? Думаю суттєво менше половини.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:54

  pesikot написав:


Ти працювати і платити податки не пробував ?

Лише на форумі триндишь ... на фінансовому форумі

Скоко платишь лично ты?
Давай цифры и скан декларации.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:01

  барабашов написав:
  pesikot написав:


Ти працювати і платити податки не пробував ?

Лише на форумі триндишь ... на фінансовому форумі

Скоко платишь лично ты?
Давай цифры и скан декларации.

Ти про укр бюджет, чи турецький?
Показуй приклад декларації. .
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:03

  барабашов написав:
  pesikot написав:


Ти працювати і платити податки не пробував ?

Лише на форумі триндишь ... на фінансовому форумі

Скоко платишь лично ты?
Давай цифры и скан декларации.

Гаишник, давай цифры, сколько ты сожрал из моих налогов ...

А нажрал ты на 120 кг тушки
pesikot


А нажрал ты на 120 кг тушки


Якщо лякати - 5 кубів метану щодоби видає . «Енергетична незалежність держави». Щоправда зараз підключений до турецького потоку, ллє на млин ердогана
