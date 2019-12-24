|
|
|
Sense Bank
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:16
Boundless написав:
Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?
не мали б випасти...
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:58
Boundless написав:
Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?
Оце і є овер на 1 день. Але ви залишилися в грейсі. Якусь +1 копієчку таки нарахують в наступну РД
12
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:15
klug написав: Amethyst написав:
або в овердрафт з нарахуванням 40% річних.
vadymbanker написав:
Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.
Це воно? Несанкціонований овер скасовує пільговий чи у овері нараховується 40% на всю заборгованість, а не лише на суму несанкціонованого овера?
Тут незрозуміла якась математика від vadymbanker
. Треба вказувати коли/як погашалися... і все це є у виписці, шо приходить раз на місяць на мило. Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО!! Особливо якщо не в 0 грейс погашати, а гратися в оті 20..50грн залишку !! Але от 100грн за саме РКО завжди вже утримується після відкриття наступного періоду і на сам грейс не впливають.
В принципі, Алка надає купу інфи по обслуговуванню кредитки, але цю інфу треба вміти правильно читати/споживати, з калякулятором
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:32
Amethyst написав:
Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО
!!
РКО чи все ж недозволеного овера? 40% на 25 коп (чи шагів
) думаю, можна було б пережити. Але те, що вийшло у підсумку - це вже якась хімія, а не математика. Все ж намагаюся зрозуміти, як не повторити такий успіх. Трохи ліміту залишив на картці для АТБ, тому овер поки не загрожує.
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:56
klug написав: Amethyst написав:
Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО
!!
РКО чи все ж недозволеного овера? 40% на 25 коп (чи шагів
) думаю, можна було б пережити. Але те, що вийшло у підсумку - це вже якась хімія, а не математика. Все ж намагаюся зрозуміти, як не повторити такий успіх. Трохи ліміту залишив на картці для АТБ, тому овер поки не загрожує.
РКО!
Ще раз. Дехто з свинорилів грається і з залишком заборгованості, залишаючи на рах. -49 грн...а Алюсик нараховує о 20:00 ще -1.01 за користування грейсом і.. алга ))
Тобто рекомендую гасити грейс завжди в 0
Ну а якщо вирішили заплатити Алюсці-скупердяйці оту 100, то таки забезпечте шоби вона таки була на РД і +0.01%. Я так і гашуся -- через РД, виплачуючи РКО100 цій скупердяйці
До речі, отой 0.01% нараховують не за поточний грейс, а за минулий... ну той, шо був на РД місяць тому ))
Додано: Пон 22 гру, 2025 07:11
А є тут десь можливість подивитися макс. суму оборотів за рахунком, що вони вивели з моєї анкети? Хочу трохи завести власних коштів - не дуже хочу, щоб полилося через вінця.
