Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 16:16

  Boundless написав:Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?

не мали б випасти...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 16:58

  Boundless написав:Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?
Оце і є овер на 1 день. Але ви залишилися в грейсі. Якусь +1 копієчку таки нарахують в наступну РД
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:15

  klug написав:
  Amethyst написав:або в овердрафт з нарахуванням 40% річних.

  vadymbanker написав:Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.

Це воно? Несанкціонований овер скасовує пільговий чи у овері нараховується 40% на всю заборгованість, а не лише на суму несанкціонованого овера?
Тут незрозуміла якась математика від vadymbanker. Треба вказувати коли/як погашалися... і все це є у виписці, шо приходить раз на місяць на мило. Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО!! Особливо якщо не в 0 грейс погашати, а гратися в оті 20..50грн залишку !! Але от 100грн за саме РКО завжди вже утримується після відкриття наступного періоду і на сам грейс не впливають.
В принципі, Алка надає купу інфи по обслуговуванню кредитки, але цю інфу треба вміти правильно читати/споживати, з калякулятором :wink:
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:32

  Amethyst написав:Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО!!

РКО чи все ж недозволеного овера? 40% на 25 коп (чи шагів :lol: ) думаю, можна було б пережити. Але те, що вийшло у підсумку - це вже якась хімія, а не математика. Все ж намагаюся зрозуміти, як не повторити такий успіх. Трохи ліміту залишив на картці для АТБ, тому овер поки не загрожує.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:56

  klug написав:
  Amethyst написав:Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО!!

РКО чи все ж недозволеного овера? 40% на 25 коп (чи шагів :lol: ) думаю, можна було б пережити. Але те, що вийшло у підсумку - це вже якась хімія, а не математика. Все ж намагаюся зрозуміти, як не повторити такий успіх. Трохи ліміту залишив на картці для АТБ, тому овер поки не загрожує.
РКО!
Ще раз. Дехто з свинорилів грається і з залишком заборгованості, залишаючи на рах. -49 грн...а Алюсик нараховує о 20:00 ще -1.01 за користування грейсом і.. алга ))
Тобто рекомендую гасити грейс завжди в 0
Ну а якщо вирішили заплатити Алюсці-скупердяйці оту 100, то таки забезпечте шоби вона таки була на РД і +0.01%. Я так і гашуся -- через РД, виплачуючи РКО100 цій скупердяйці :mrgreen:
До речі, отой 0.01% нараховують не за поточний грейс, а за минулий... ну той, шо був на РД місяць тому ))
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 07:11

А є тут десь можливість подивитися макс. суму оборотів за рахунком, що вони вивели з моєї анкети? Хочу трохи завести власних коштів - не дуже хочу, щоб полилося через вінця.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:48

  klug написав:А є тут десь можливість подивитися макс. суму оборотів за рахунком, що вони вивели з моєї анкети? Хочу трохи завести власних коштів - не дуже хочу, щоб полилося через вінця.

У застосунку Sense SuperApp не вказана максимальна сума надходжень, що розрахована банком, проте ви можете звернутися до нашої підтримки, аби колеги переглянути її й надали вам ✅

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 23:41

  Sense Bank написав:проте ви можете звернутися до нашої підтримки, аби колеги переглянути її й надали вам

технолоджія!
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 07:38

Re: Sense Bank

Хто щось файне натер в скретч-картці? Мені наприкінці дали 50 горіхів. Попередні пропозиції 3-1,5% на то та се на пару днів були зовсім не цікаві, бо приват дає на те ж вдвічі більше та і на цілий місяць.
Вводить сенс комісію 100 грн за відправку карток НП, окрім соціальних, зокрема пишуть про Дія.Картку. Невже освоять випуск? Півроку назад, коли ця картка появилась і питались про випуск, то представник говорив, що ось ось:
  Sense Bank написав:
  Ой+ написав:Чи збирається банк Дію.Карту оформляти? Бо якось трохи дивно і незручно купляти ОВДП в Сенсі, а виплати отримувати на інший банк.

Так, планує. Але поки що, на жаль, дата старту не відома 😔
*Андрій

Вів 19 сер, 2025 10:10
  Sense Bank написав:
  moveton написав:Несмело же обещали в 2025 году не только начать, но и даже сделать. Или уже не факт?

Все може бути😉 На сьогодні ніякої інформації про дату запуску немає, але сподіваюсь це буде 25 рік😅
*Андрій


Чи це мався на увазі 2125?
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 10:37

Re: Sense Bank

  Ой+ написав:Дія.Картку

Вже в описі оновлення застосунку був анонс, тому найближчим часом відкриють цю можливість — потрібно лише вмикнути функцію на сервері.
