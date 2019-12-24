|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 січ, 2026 16:27
Сенс почав відкривати дію картку, це випадково побачив в дії.
-
rosstikf
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|347269
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|36819
|